Kalenderblatt 2023: 15. Oktober

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

41. Kalenderwoche, 288. Tag des Jahres

Noch 77 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Waage

Namenstag: Theresia

HISTORISCHE DATEN

2021 - Im südenglischen Seebad Leigh-on-Sea ersticht ein Brite somalischer Herkunft während einer Bürgersprechstunde den 69 Jahre alten konservativen Unterhausabgeordneten David Amess. Die Polizei wertet den Mord als Terrorakt.

2018 - Nach knapp 15 Jahren Haft wird der 9/11-Terrorhelfer Mounir el Motassadeq aus Deutschland in sein Heimatland Marokko abgeschoben.

2003 - Als drittes Land schickt China ein bemanntes Raumschiff ins Weltall. Der erste chinesische Astronaut (Taikonaut) Yang Liwei umkreist an Bord von »Shenzhou 5« (Magisches Schiff) die Erde. Am 16. Oktober landet die Raumkapsel um 06.23 Uhr Ortszeit im Grasland der Inneren Mongolei.

2003 - Der 36-jährige Nürnberger Landtagsabgeordnete Markus Söder wird zum neuen Generalsekretär der CSU berufen. Der frühere Chef der Jungen Union Bayerns tritt die Nachfolge von Thomas Goppel (56) an.

1998 - In Halle an der Saale (Sachsen-Anhalt) wird die erste neue Konzert- und Kongresshalle in Ostdeutschland seit der Wiedervereinigung eröffnet. Die Georg-Friedrich-Händel-Halle bietet 1500 Gästen Platz.

1963 - In West-Berlin wird die nach Plänen von Hans Scharoun erbaute Philharmonie eröffnet.

1963 - Nach einer 14-jährigen Amtszeit tritt Konrad Adenauer (CDU) als Bundeskanzler zurück.

1888 - Der Hamburger Freihafen wird gegründet. An diesem Tag tritt Hamburg dem Zollgebiet des Deutschen Reichs bei.

1848 - Mit dem Schnellsegler »Deutschland« eröffnet die Hamburg-Amerikanische Packetfahrt-Actien-Gesellschaft (Hapag) den transatlantischen Liniendienst zwischen Hamburg und New York.

GEBURTSTAGE

1988 - Mesut Özil (35), deutscher Fußballspieler (Werder Bremen, Real Madrid), Weltmeister 2014

1978 - Katharina Wackernagel (45), deutsche Schauspielerin (»Contergan«, »Am Ende die Wahrheit«)

1953 - Günther Oettinger (70), deutscher Politiker (CDU), EU-Kommissar 2010-2019; baden-württembergischer Ministerpräsident 2005-2010

1948 - Chris de Burgh (75), irischer Sänger (»Don't Pay The Ferryman«, »The Lady In Red«)

1943 - Penny Marshall, amerikanische Filmregisseurin (»Big«, »Jumpin' Jack Flash«) und Schauspielerin, gest. 2018

TODESTAGE

2018 - Paul Allen, amerikanischer Unternehmer und Manager, gründet 1975 zusammen mit Bill Gates die Firma Microsoft, geb. 1953

2013 - Hans Riegel, deutscher Unternehmer, Sohn des Gründers der Firma Hans Riegel Bonn (Haribo), geb. 1923