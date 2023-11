Kalenderblatt 2023: 13. November

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

46. Kalenderwoche, 317. Tag des Jahres

Noch 48 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Skorpion

Namenstag: Agostina, Gertrud, Himer, Siard, Stanislaus

HISTORISCHE DATEN

2022 - Bei einem Bombenanschlag in Istanbul sterben sechs Menschen. Die Türkei macht die syrische Kurdenmiliz YPG und einen Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK verantwortlich. Beide Gruppen weisen das zurück.

2022 - US-Sängerin Taylor Swift gewinnt in Düsseldorf vier MTV Europe Music Awards etwa in den Kategorien beste Künstlerin und bestes Video. Sechs Trophäen erhält sie eine Woche später bei den American Music Awards in Los Angeles.

2013 - Der niederländische Rechtspopulist Geert Wilders und die Vorsitzende der französischen Front National, Marine Le Pen, schließen bei einem Treffen in Den Haag ein Rechtsbündnis mit dem Ziel der Auflösung der Europäischen Union.

2013 - Zwölf Jahre nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 wird in New York der erste Turm des neuen World Trade Centers eröffnet.

1973 - Der Sportpalast an der Potsdamer Straße in Berlin-Schöneberg wird abgerissen. Er war von 1910 bis 1973 einer der beliebtesten Veranstaltungsorte für Eisrevuen, Konzerte, Sportereignisse und politische Kundgebungen.

1958 - Im New Yorker Kino Capitol Theatre hat Melville Shavelsons Filmkomödie »Hausboot« mit Cary Grant und Sophia Loren in den Hauptrollen Premiere.

1925 - In der Pariser Galerie Pierre wird die erste Kollektivausstellung der Surrealisten eröffnet.

1906 - In München wird auf der sogenannten Kohleninsel (heute Museumsinsel) in der Isar der Grundstein für das Deutsche Museum gelegt.

1805 - Napoleons Truppen rücken in Wien ein.

GEBURTSTAGE

1968 - Achim von Borries (55), deutscher Filmregisseur und Drehbuchautor (TV-Serie »Babylon Berlin«, »Vier Tage im Mai«)

1958 - Michael Fitz (65), deutscher Schauspieler und Musiker, Rolle des Kommissars Carlo Menzinger im Münchner »Tatort« 1990-2007, Filmrolle in »Marias letzte Reise«

1933 - Peter Härtling, deutscher Schriftsteller (»Ben liebt Anna«, »Das war der Hirbel«, »Schubert«), Deutscher Bücherpreis des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels 2003, gest. 2017

1848 - Fürst Albert I., monegassischer Fürst, Amtszeit 1889-1922, Tiefseeforscher, Gründer des Ozeanographischen Museums in Monaco und des Ozeanographischen Instituts in Paris, gest. 1922

1493 - Herzog Wilhelm IV. von Bayern, führte das noch heute als Qualitätsmerkmal geltende Reinheitsgebot für Bier ein, gest. 1550

TODESTAGE

1973 - Elsa Schiaparelli, französische Modeschöpferin, bekannt für die Modefarbe »Shocking Pink«, geb. 1890

1903 - Camille Pissarro, französischer Maler und Grafiker (»Die roten Dächer«), wichtiger Vertreter des Impressionismus, geb. 1830