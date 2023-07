Kalenderblatt 2023: 13. Juli

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Bitte aktivieren Sie Javascript

28. Kalenderwoche, 194. Tag des Jahres



Noch 171 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Krebs



Namenstag: Arn, Heinrich, Mildred, Sara, Silas

HISTORISCHE DATEN

2022 - Nach monatelangen Massenprotesten inmitten einer schweren Wirtschaftskrise flieht Sri Lankas Präsident Gotabaya Rajapaksa außer Landes. Das Parlament des Inselstaates wählt Premierminister Ranil Wickremesinghe zum Nachfolger.

2013 - Der Prozess um den Tod des jungen Schwarzen Trayvon Martin endet in Sanford in Florida mit einem Freispruch für den angeklagten George Zimmerman. Dieser hatte von Notwehr gesprochen, als er in einem sogenannten Weißen-Viertel auf seiner Bürgerwehr-Patrouille den 17-Jährigen erschossen hatte. Die Entscheidung der Geschworenen löst heftige Proteste aus.

2008 - In Paris wird die Mittelmeerunion gegründet. Ihr gehören neben 27 EU-Mitgliedern zwölf Anrainer-Staaten des Mittelmeeres sowie die Palästinensische Autonomiebehörde, Mauretanien und Jordanien an.

1990 - Manfred Wörner trifft als erster Nato-Generalsekretär in der Geschichte des Bündnisses zu einem Besuch in der Sowjetunion ein.

1978 - Der aus der CDU ausgetretene Bundestagsabgeordnete Herbert Gruhl gibt die Gründung einer neuen Partei bekannt, die »Grüne Aktion Zukunft«.

1948 - Die evangelischen Kirchen aller Besatzungszonen billigen in Eisenach die »Grundordnung« der »Evangelischen Kirche in Deutschland« (EKD).

1878 - Der Berliner Kongress wird beendet, auf dem die europäischen Großmächte die territorialen Verhältnisse auf dem Balkan neu geregelt haben.

1870 - Der preußische Ministerpräsident Otto von Bismarck manipuliert die »Emser Depesche« und bereitet publizistisch den Krieg gegen Frankreich vor.

1793 - Charlotte Corday, die den gemäßigten Girondisten nahe steht, ermordet in Paris den radikalen Jakobiner Jean-Paul Marat im Bad.

GEBURTSTAGE

1963 - Milena Moser (60), Schweizer Schriftstellerin (»Das Glück sieht immer anders aus«)

1953 - Violeta Dinescu (70), rumänisch-deutsche Komponistin und Pianistin (»Hunger und Durst«, Kinderoper »Der 35. Mai«)

1948 - Catherine Breillat (75), französische Regisseurin (»Romance XXX«), Schwester der Schauspielerin und Schriftstellerin Marie-Hélène Breillat

1938 - Manfred Beilharz (85), deutscher Regisseur und Intendant, Generalintendant des Bonner Theaters 1997-2003

1938 - Michael Verhoeven (85), deutscher Filmregisseur und Filmproduzent (Film »Die weiße Rose«, Fernsehserie »Die schnelle Gerdi«)

TODESTAGE

2003 - Compay Segundo, kubanischer Sänger und Gitarrist, Darsteller im Film »Buena Vista Social Club« von Wim Wenders, geb. 1907

1973 - Willy Fritsch, deutscher Schauspieler (»Die Drei von der Tankstelle«, »Wenn der weiße Flieder wieder blüht«), geb. 1901