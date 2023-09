Kalenderblatt 2023: 12. September

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

37. Kalenderwoche, 255. Tag des Jahres



Noch 110 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Jungfrau



Namenstag: Guido, Maria

HISTORISCHE DATEN

2013 - Das EU-Parlament stimmt für eine Bankenaufsicht in der Eurozone durch die Europäische Zentralbank (EZB). Die Aufsicht ist die erste Säule der geplanten europäischen Bankenunion.

2008 - Wissenschaftler stellen Funde von Dinosaurierspuren in einem Steinbruch in Obernkirchen (Niedersachsen) vor. Zum ersten Mal in Europa werden Fährten einer neuen Raubsaurierart aus der Gattung der Velociraptoren nachgewiesen.

1988 - Hoechst-Manager Rudolf Cordes, den schiitische Extremisten während der Bürgerkriegswirren in Beirut in ihre Gewalt gebracht hatten, wird nach fast 20 Monaten Gefangenschaft freigelassen.

1960 - Die DDR-Volkskammer schafft das Präsidentenamt ab, bildet einen Staatsrat und wählt Walter Ulbricht zum Staatsratsvorsitzenden. Er bleibt bis zu seinem Tod 1973 im Amt.

1958 - Jack Kilby präsentiert den ersten Mikrochip der Welt in den Labors von Texas Instruments.

1945 - Eine Frau und elf Männer gründen den Fußballverein VfL Wolfsburg.

1940 - Vier Jugendliche entdecken zufällig die prähistorischen Wandmalereien in der Höhle von Lascaux im französischen Département Dordogne. Die vor rund 18.000 Jahren entstandenen Zeichnungen zeigen etwa Auerochsen, Bisons, Pferde, Hirsche, einen Menschen mit Vogelkopf und geometrische Zeichen.

1840 - Gegen den Willen ihres Vaters heiratet die Pianistin Clara Wieck den Komponisten Robert Schumann. Die Heiratserlaubnis hatte das Paar vor Gericht erstritten.

1683 - Mit der Schlacht am Kahlenberg endet die zweite Belagerung Wiens durch osmanische Truppen. Ein Heer unter dem polnischen König Johann Sobieski schlägt die Türken vernichtend.

GEBURTSTAGE

1973 - Martina Ertl-Renz (50), deutsche Skirennläuferin, Weltmeisterin in der Kombination (2001) und im Mannschaftswettbewerb (2005), drei olympische Medaillen, vierzehnmal Deutsche Meisterin

1973 - Paul Walker, amerikanischer Filmschauspieler (»The Fast and the Furious«, »Pleasantville - Zu schön, um wahr zu sein«), gest. 2013

1943 - Michael Ondaatje (80), kanadischer Schriftsteller (»Der englische Patient« (verfilmt 1996), »In der Haut eines Löwen«)

1913 - Jesse Owens, US-amerikanischer Leichtathlet, viermaliger Olympiasieger in Berlin 1936 (100 und 200 Meter, Weitsprung, 4x100 Meter-Staffel), gest. 1980

1873 - Gertrud Bäumer, deutsche Politikerin und Frauenrechtlerin, »Der neue Weg der deutschen Frau«, Ministerialrätin im Reichsinnenministerium 1922-1933, Vorsitzende des Bundes deutscher Frauenvereine 1910-1919, gest. 1954

TODESTAGE

2013 - Erich Loest, deutscher Schriftsteller, bis 1981 in der DDR (Romane »Völkerschlachtdenkmal«, »Zwiebelmuster«), geb. 1926

2003 - Johnny Cash, amerikanischer Countrysänger (»Ring of Fire«, »A Boy Named Sue«), geb. 1932