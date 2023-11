Kalenderblatt 2023: 12. November

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

45. Kalenderwoche, 316. Tag des Jahres



Noch 49 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Skorpion



Namenstag: Diégo, Kunibert, Lewin

HISTORISCHE DATEN

2021 - Die US-Sängerin Britney Spears bekommt nach 13 Jahren unter Vormundschaft ihre Freiheit zurück. Ein Gericht in Los Angeles hebt alle Auflagen auf.

2018 - CSU-Chef Horst Seehofer kündigt in Bautzen seinen Rückzug vom Parteivorsitz für Anfang 2019 an. Innenminister will er zunächst bleiben. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder kandidiert für die Nachfolge als Parteichef.

2013 - Das Triptychon »Three Studies of Lucian Freud« des britisch-irischen Malers Francis Bacon (1909-1992) wird bei Christie's in New York für 142,4 Millionen Dollar (106 Millionen Euro) versteigert. Damit ist das Gemälde das bis dahin teuerste, das je bei einer Auktion verkauft wurde.

2008 - Die EU beschließt, die Normungen für 26 Obst- und Gemüsesorten abzuschaffen, darunter den berüchtigten Krümmungsgrad der Gurke.

2003 - Das erste deutsche Erdwärmekraftwerk geht im mecklenburgischen Neustadt-Glewe ans Netz.

1996 - Das Bundesverfassungsgericht erklärt die Urteile gegen DDR-Politiker und Mauerschützen wegen der Todesschüsse auf Flüchtlinge an der früheren innerdeutschen Grenze für verfassungsgemäß.

1953 - In Berlin tritt das Gesetz über die Errichtung einer Rundfunkanstalt Sender Freies Berlin (SFB) in Kraft. Im Juni 1954 nimmt der Sender den Betrieb auf.

1938 - Die Nationalsozialisten erlassen die »Verordnung zur Ausschaltung der Juden aus dem deutschen Wirtschaftsleben«. Diese verbietet ihnen den Betrieb von Einzelhandelsgeschäften und die selbstständige Führung von Handwerksbetrieben.

1908 - Durch eine Schlagwetterexplosion in der Zeche Radbod in Hamm (Westfalen) werden rund 350 Bergleute getötet. Es ist eine der schwersten Katastrophen in der Geschichte des deutschen Steinkohlenbergbaus.

GEBURTSTAGE

1978 - Alexandra Maria Lara (45), deutsche Schauspielerin (»Der Untergang«, »Der Fall Collini«)

1948 - Hassan Ruhani (75), iranischer Politiker, iranischer Staatspräsident 2013-2021

1928 - Henry Büttner (95), deutscher Karikaturist (Arbeiten für die Zeitschrift »Eulenspiegel« in der DDR)

1923 - Loriot, deutscher Autor, Regisseur und Cartoonist (Filme »Ödipussi« und »Papa ante portas«, ARD-Serie »Loriot I-VI«), gest. 2011

1908 - Hans Werner Richter, deutscher Schriftsteller, (»Du sollst nicht töten«), Mitbegründer der Schriftstellervereinigung »Gruppe 47«, gest. 1993

TODESTAGE

2018 - Stan Lee, amerikanischer Comic-Autor (»Spider-Man«), geb. 1922

1948 - Umberto Giordano, italienischer Komponist (Opern: »Andrea Chénier«, »Fedora«), geb. 1867