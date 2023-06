Kalenderblatt 2023: 12. Juni

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

24. Kalenderwoche, 163. Tag des Jahres



Noch 202 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Zwillinge



Namenstag: Eskil, Leo, Odulf, Paola

HISTORISCHE DATEN

2021 - Beim EM-Spiel zwischen Dänemark und Finnland erleidet der dänische Fußball-Star Christian Eriksen einen Herzstillstand und muss auf dem Rasen wiederbelebt werden. Er überlebt und bekommt später einen Defibrillator eingesetzt.

2018 - Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un bekennt sich auf einem Gipfel mit US-Präsident Donald Trump in Singapur zur nuklearen Abrüstung. Washington bietet unter anderem Sicherheitsgarantien an. Konkrete Abrüstungsschritte werden nicht vereinbart.

2013 - Bundespräsident Joachim Gauck legt in Berlin den Grundstein für den Wiederaufbau des Stadtschlosses.

2008 - 53 Prozent der Iren lehnen in einer Volksabstimmung den Reformvertrag von Lissabon ab und stürzen die EU in eine schwere politische Krise. 2009 stimmt Irland in einem zweiten Anlauf mit 67 Prozent Ja-Stimmen zu.

2008 - Taiwan und China nehmen nach neun Jahren Unterbrechung ihren Dialog wieder auf. Die Unterhändler vereinbaren in Peking die Einrichtung von Verbindungsbüros ihrer halboffiziellen Vertreter-Organisationen.

1998 - Nach sechsjähriger Bauzeit wird am Berliner Kulturforum die neue Gemäldegalerie eröffnet.

1993 - Der Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen gewinnt in Berlin zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte den DFB-Pokal.

1988 - In einem eigens dafür gebauten Theater in Bochum feiert »Starlight Express« von Andrew Lloyd Webber Deutschlandpremiere. Mehr als 18 Millionen Zuschauer haben das rasante Rollschuh-Musical dort bis heute gesehen.

1973 - Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Helmut Kohl wird auf einem CDU-Sonderparteitag in Bonn als Nachfolger von Rainer Barzel zum Bundesvorsitzenden gewählt.

GEBURTSTAGE

1981 - Nora Tschirner (42), deutsche Schauspielerin (Weimar-»Tatort«, »Keinohrhasen«) und Moderatorin

1968 - Thomas Kutschaty (55), deutscher Politiker, Vorsitzender der SPD Nordrhein-Westfalen seit 2021

1958 - Meredith Brooks (65), amerikanische Rockmusikerin (»Bitch«)

1930 - Otto Schenk (93), österreichischer Schauspieler, Kabarettist und Opern-Regisseur, Intendant des Wiener Theaters in der Josefstadt 1988-1997

1928 - Helmut Geiger, deutscher Bankmanager, Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes 1972-1993, gest. 2020

TODESTAGE

2003 - Gregory Peck, amerikanischer Schauspieler (»Ein Herz und eine Krone«, »Moby Dick«, Oscar für »Wer die Nachtigall stört«), geb. 1916

1973 - Erich P. Neumann, Meinungsforscher, gründete 1947 gemeinsam mit seiner Ehefrau Elisabeth Noelle-Neumann das Institut für Demoskopie (IfD) in Allensbach, geb. 1912