Kalenderblatt 2023: 12. Juli

28. Kalenderwoche, 193. Tag des Jahres



Noch 172 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Krebs



Namenstag: Felix, Johannes, Sigisbert

HISTORISCHE DATEN

2022 - Kroatien besiegelt die Einführung des Euros zum 1. Januar 2023. Damit wird Kroatien, das seit Juli 2013 EU-Mitglied ist, als 20. Land auch Teil der Währungsunion.

2008 - Komiker Mario Barth kommt mit seinem Auftritt im ausverkauften Berliner Olympiastadion ins Guinness-Buch der Rekorde. Für den Rekord für das größte Publikum eines Komikers sind knapp 70.000 Zuschauer vor Ort.

2003 - Der 35-jährige frühere Tennisprofi Boris Becker wird als zweitjüngste Person in die »Tennis Hall of Fame« in Newport (Rhode Island) aufgenommen.

1975 - Der Europa-Park in Rust/Baden-Württemberg wird eröffnet, ein Freizeitpark mit einem Unterhaltungsangebot für alle Altersklassen.

1953 - In Hamburg wird das Volksparkstadion eingeweiht. Von 1998 bis 2000 erfährt es wesentliche Um- und Neubauten - unter anderem wird das Spielfeld um 90 Grad gedreht.

1943 - In Krasnogorsk bei Moskau gründen deutsche Exilkommunisten und bei Stalingrad in Gefangenschaft geratene Offiziere der Wehrmacht das »Nationalkomitee Freies Deutschland«, das zum Widerstand gegen das NS-Regime aufruft.

1913 - Nach kaum fünf Jahren Bauzeit wird die Möhnetalsperre im Sauerland (Nordrhein-Westfalen) eingeweiht, zum Zeitpunkt der Fertigstellung die größte Stauanlage Europas.

1906 - Alfred Dreyfus wird vom französischen Kassationsgericht voll rehabilitiert und wieder in die Armee aufgenommen. Der ehemalige jüdische und von Geburt elsässische Offizier war 1894 wegen angeblichen Verrats militärischer Geheimnisse an das Deutsche Reich von einem Militärgericht zu lebenslanger Verbannung verurteilt worden. Das ihn belastende Anklagematerial wird später als Fälschung entlarvt (»Dreyfus-Affäre«).

1213 - König Friedrich II. verzichtet in der Goldbulle von Eger unter Zustimmung der Fürsten auf jeden Einfluss des römisch-deutschen Reiches bei kirchlichen Wahlen. Er gestattet die freie Bischofswahl.

GEBURTSTAGE

1978 - Michelle Rodriguez (45), US-amerikanische Schauspielerin (Fernsehserie »Lost«)

1973 - Christian Vieri (50), italienischer Fußballspieler, 49 Länderspiele für die italienische Nationalmannschaft

1948 - Elias Khoury (75), libanesischer Schriftsteller und Literaturkritiker (Romane: »Als schliefe sie«, »Yalo«)

1933 - Paolo Fresco (90), italienischer Manager, Vizepräsident des US-Konzerns General Electric 1992-1998. Präsident des italienischen Fiat-Konzerns 1998-2003

1868 - Stefan George, deutscher Dichter und Schriftsteller (»Der siebente Ring«), gest. 1933

TODESTAGE

1988 - Joshua Logan, amerikanischer Film- und Theaterregisseur (»Sayonara«, »Picknick«, »Camelot«, »Westwärts zieht der Wind«), geb. 1908

1988 - Michael Jary, deutscher Schlagerkomponist (»Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern«, »Ich weiß, es wird einmal ein Wunder gescheh'n«, »Wir wollen niemals auseinandergeh'n«), geb. 1906