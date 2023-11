Kalenderblatt 2023: 11. November

Bitte aktivieren Sie Javascript

45. Kalenderwoche, 315. Tag des Jahres



Noch 50 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Skorpion



Namenstag: Martin

HISTORISCHE DATEN

2022 - Zur Sicherung der Stromversorgung billigt der Bundestag den Weiterbetrieb der verbliebenen drei Atomkraftwerke in Deutschland über das Jahresende hinaus bis zum 15. April 2023.

2021 - Das Aquarell »Meules de blé« (»Weizenhaufen«) des niederländischen Malers Vincent van Gogh wird bei Christie's in New York für knapp 35,9 Millionen Dollar (31,3 Mio Euro) versteigert. Für ein Aquarell des Impressionisten ist es eine Rekordsumme.

2011 - Die britische Plattenfirma EMI wird zerschlagen. Universal Music übernimmt das Tonträgergeschäft des angeschlagenen britischen Rivalen.

2008 - In Indonesien nimmt das in Deutschland entwickelte Tsunami-Frühwarnsystem offiziell den Betrieb auf. In der neuen Leitzentrale in Jakarta analysieren Computer bei Erdbeben zahlreiche Messdaten in Minutenschnelle.

2003 - Der deutsche Babynahrungshersteller Humana Milchunion räumt eine mögliche Mitverantwortung am Tod von zwei Babys in Israel ein. In seiner Sojamilch hatte das wichtige Vitamin B1 gefehlt.

1993 - Der Aufsichtsrat der Karstadt AG, des größten deutschen Warenhauskonzerns, beschließt die Übernahme der Hertie Waren- und Kaufhaus GmbH.

1993 - Der erste grafikfähige Internet-Browser namens Mosaic erscheint für Windows und öffnet damit das World Wide Web für Nicht-Computerspezialisten.

1993 - Zwei Grenzpolizisten werden bei Passau in einem Intercity-Zug von zwei Männern erschossen, die Sprengstoff nach Deutschland schmuggeln wollten.

1918 - Der Erste Weltkrieg wird mit dem Waffenstillstand von Compiègne zwischen dem Deutschen Reich und den Westmächten beendet. Kaiser Wilhelm II. geht ins Exil in die Niederlande.

GEBURTSTAGE

1983 - Philipp Lahm (40), deutscher Fußballer, Nationalspieler 2004-2014

1955 - Friedrich Merz (68), deutscher Politiker und Jurist, Bundesvorsitzender der CDU seit 2022, CDU/CSU-Fraktionsvorsitzender im Deutschen Bundestag 2000-2002 und seit 2022.

1943 - Jürgen Friedrich (80), deutscher Fußballfunktionär, Präsident des 1. FC Kaiserslautern 1976-1981, 1985-1988 und Vorstandsvorsitzender 1996-2002

1933 - Edgar Bessen, deutscher Schauspieler (Hamburger Ohnesorg-Theater), gest. 2012

1908 - Martin Held, deutscher Schauspieler (»Rosen für den Staatsanwalt«, »Der letzte Zeuge«), gest. 1992

TODESTAGE

2022 - Wolf Schneider, deutscher Journalist, Leiter der Hamburger Journalistenschule/ Henri-Nannen-Schule 1979-1995, langjähriger Moderator der NDR Talk Show, geb. 1925

2016 - Ilse Aichinger, österreichische Schriftstellerin (»Der Gefesselte«) und Hörspielautorin (»Knöpfe«), Mitglied der »Gruppe 47«, geb. 1921