Kalenderblatt 2023: 11. Dezember

Bitte aktivieren Sie Javascript

50. Kalenderwoche, 345. Tag des Jahres



Noch 20 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Schütze



Namenstag: Arthur, David

HISTORISCHE DATEN

2021 - Der Bundesparteitag der SPD wählt in Berlin eine neue Führung. Saskia Esken bleibt Parteivorsitzende, ihr Co-Vorsitzender wird Lars Klingbeil. Dessen Amt als Generalsekretär übernimmt Ex-Juso-Chef Kevin Kühnert.

2018 - Auf dem Straßburger Weihnachtsmarkt bringt ein 29-Jähriger fünf Menschen um. Der Täter bekennt sich zur Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Er wird zwei Tage später bei einem Schusswechsel mit der Polizei getötet.

2008 - Google gibt seinen Internet-Browser Chrome für die breite Nutzung frei. Drei Monate nach Veröffentlichung der Beta-Version schließt das Unternehmen die Testphase ab.

2003 - Deutschland muss den Internet-Versandhandel mit rezeptfreien Medikamenten künftig zulassen. Ein bisheriges nationales Verbot verstößt nach dem Europäischen Gerichtshof gegen EU-Recht.

1998 - Zum Auftakt eines EU-Gipfels in Wien wird dem früheren Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) für seine Verdienste um die europäische Einigung die europäische Ehrenbürgerschaft verliehen.

1983 - Erstmals predigt ein katholisches Kirchenoberhaupt in einem evangelischen Gotteshaus. Papst Johannes Paul II. nimmt in der Luther-Kirche in Rom an einer Kirchenfeier teil.

1973 - Die Bundesrepublik Deutschland und die Tschechoslowakei nehmen mit der Unterzeichnung des »Prager Vertrages« diplomatische Beziehungen auf.

1963 - Der Spielfilm »Winnetou I« mit Pierre Brice und Lex Barker in den Hauptrollen startet in den Kinos der Bundesrepublik.

1948 - Die Freie Demokratische Partei (FDP) wird in Heppenheim an der Bergstraße gegründet. Erster Parteivorsitzender wird Theodor Heuss.

GEBURTSTAGE

1963 - Claudia Kohde-Kilsch (60), deutsche Tennisspielerin, Wimbledon Sieg im Doppel 1987

1958 - Dominic Raacke (65), deutscher Schauspieler (Berliner »Tatort«-Kommissar Till Ritter)

1948 - Hiltrud Schwetje (75), 1984-1997 dritte Ehefrau von Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder

1943 - John Kerry (80), amerikanischer Politiker, Sondergesandter des US-Präsidenten für Klima seit 2021, Außenminister 2013-2017, Präsidentschaftskandidat der Demokraten 2004

1843 - Robert Koch, deutscher Mediziner und Bakteriologe, Entdecker des Tuberkulose-Bakteriums 1882 und des Cholera-Erregers 1883, Nobelpreis für Medizin 1905, gest. 1910

TODESTAGE

2021 - Anne Rice, amerikanische Schriftstellerin (»Interview mit einem Vampir«), geb. 1941

1998 - Max Streibl, deutscher Politiker (CSU), bayerischer Ministerpräsident 1988-1993, geb. 1932