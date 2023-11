Kalenderblatt 2023: 10. November

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

45. Kalenderwoche, 314. Tag des Jahres



Noch 51 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Skorpion



Namenstag: Johannes, Justus, Leo

HISTORISCHE DATEN

2022 - Die Kunstsammlung des gestorbenen Microsoft-Mitgründers Paul Allen verschafft dem Auktionshaus Christie’s einen Rekord. Die rund 150 Werke werden in New York für insgesamt etwa 1,6 Milliarden Dollar versteigert.

2021 - Der deutsche Astronaut Matthias Maurer startet mit einer dreiköpfigen Nasa-Crew vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida zur Internationalen Raumstation ISS. Maurer ist der vierte Deutsche in der Raumstation und bleibt sechs Monate im All.

2013 - Bei Bürgerentscheiden in München, Garmisch-Partenkirchen, Traunstein und Berchtesgaden wird eine Bewerbung um die Ausrichtung der Olympischen Winterspiele 2022 abgelehnt.

1988 - In einer Feierstunde des Bundestags zum Gedenken an die Opfer der anti-jüdischen Pogrome 50 Jahre zuvor hält Bundestagspräsident Philipp Jenninger (CDU) eine missverständlich formulierte Rede. Er trennt nicht deutlich genug zwischen Zitaten aus der Zeit des Nationalsozialismus und eigenen Worten und löst damit einen Eklat aus. Am 11. November tritt er zurück.

1983 - Der erste Computervirus wird vom Studenten Fred Cohen an der University of Southern California präsentiert. Das kleine Programm kann ähnlich wie ein biologisches Virus seine Umgebung verändern und sich weiter vermehren.

1958 - Bertolt Brechts im finnischen Exil entstandenes Theaterstück »Der unaufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui« wird in Stuttgart uraufgeführt.

1943 - Die katholischen Geistlichen Johannes Prassek, Eduard Müller und Hermann Lange sowie der evangelische Pastor Karl Friedrich Stellbrink werden in Hamburg hingerichtet. Die vier sogenannten Lübecker Märtyrer waren wegen ihres Widerstandes gegen das Naziregime zum Tode verurteilt worden.

1903 - König Wilhelm II. von Württemberg eröffnet das Schiller-Museum in Marbach.

1848 - Preußische Truppen unter Friedrich von Wrangel marschieren in Berlin ein und beenden ohne nennenswerten Widerstand die dortige Revolution.

GEBURTSTAGE

1978 - Nadine Angerer (45), deutsche Fußballspielerin, Weltfußballerin des Jahres 2013, Weltmeisterin 2003 und 2007

1963 - Mike Powell (60), amerikanischer Leichtathlet, hält mit 8,95 Metern seit 1991 den Weltrekord im Weitsprung

1958 - Stephen Herek (65), amerikanischer Regisseur (»101 Dalmatiner«, »Mr. Holland's Opus«)

1888 - Andrej N. Tupolew, sowjetischer Flugzeugkonstrukteur, gest. 1972

1483 - Martin Luther, deutscher Theologe und Reformator, gest. 1546

TODESTAGE

1978 - Theo Lingen, deutsch-österreichischer Schauspieler (»Pension Schöller«, »Der Theodor im Fußballtor«, »Keine Angst vor Liebe«), geb. 1903

1938 - Mustafa Kemal Atatürk, türkischer Politiker, (»Vater der Türken«) Begründer der modernen Türkei, geb. 1881