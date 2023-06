Kalenderblatt 2023: 10. Juni

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

23. Kalenderwoche, 161. Tag des Jahres



Noch 204 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Zwillinge



Namenstag: Bardo, Maurin, Olivia

HISTORISCHE DATEN

2022 - Nach anhaltenden Querelen bei der Schriftstellervereinigung PEN gibt es nun zusätzlich einen neuen Verband PEN Berlin. 150 Mitglieder wählen den Journalisten Deniz Yücel und die Schriftstellerin Eva Menasse (»Dunkelblum«) an die Spitze des Verbandes.

2008 - Russland beginnt mit deutscher Finanzhilfe den Bau der größten Vernichtungsanlage für Chemiewaffen in Europa. Die Vertragspartner legen im westrussischen Gebiet Brjansk den Grundstein für das von Deutschland mit 140 Millionen Euro geförderte Projekt.

2001 - Kurz vor seiner Wahl zum Regierenden Bürgermeister Berlins bekennt sich Klaus Wowereit (SPD) als erster deutscher Spitzenpolitiker zu seiner Homosexualität: »Ich bin schwul und das ist auch gut so«.

2000 - Der syrische Präsident Hafis el Assad stirbt im Alter von 69 Jahren in Damaskus. Assads Sohn Baschar wird neuer Staatschef.

1998 - Bei einem Brand in einem dreistöckigen Wohnhaus in Bochum sterben acht Menschen an Rauchvergiftung.

1995 - Regina Halmich gewinnt als erste deutsche Profi-Boxerin einen Weltmeister-Titel bei den Frauen. Sie besiegt in Karlsruhe die US-Amerikanerin Kim Messer im Fliegengewicht und holt sich den Titel der Womens International Boxing Federation (WIBF).

1993 - Prinz Abdullah von Jordanien (seit 1999 König Abdullah II.) heiratet in Amman Rania Al-Jasin.

1985 - Als erster Regierungschef einer der drei alliierten westlichen Staaten besucht der französische Premierminister Laurent Fabius die DDR.

1968 - Bei der ersten Fußball-Europameisterschaft gewinnt Italien in Rom durch einen 2:0-Sieg über Jugoslawien den Titel.

GEBURTSTAGE

1963 - Jeanne Tripplehorn (60), amerikanische Schauspielerin (»Mickey Blue Eyes«, »Die Firma«)

1943 - Bernd Gottschalk (80), deutscher Manager, Präsident des Verbandes der Automobilindustrie (VDA) 1997-2007

1941 - Jürgen Prochnow (82), deutscher Schauspieler (»Das Boot«)

1938 - Alexander von Stahl (85), deutscher Jurist, Generalbundesanwalt 1990-1993

1903 - Theo Lingen, deutsch-österreichischer Schauspieler, spielte in mehr als 150 Filmen mit (»Die Lümmel von der ersten Bank« »Keine Angst vor der Liebe«), gest. 1978

TODESTAGE

2010 - Sigmar Polke, deutscher Maler und Grafiker (»Laterna Magica«), geb. 1941

2008 - Tschingis Aitmatow, kirgisischer Schriftsteller (»Dshamilja«, »Der Schneeleopard«), Botschafter der Sowjetunion, danach Russlands in Luxemburg 1990-1994, geb. 1928