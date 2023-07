Kalenderblatt 2023: 10. Juli

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Bitte aktivieren Sie Javascript

28. Kalenderwoche, 191. Tag des Jahres



Noch 174 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Krebs



Namenstag: Alexander, Knud

HISTORISCHE DATEN

2006 - Der polnische Staatspräsident Lech Kaczynski nimmt den Rücktritt von Ministerpräsident Kazimierz Marcinkiewicz an und bestimmt seinen Zwillingsbruder Jaroslaw Kaczynski als Nachfolger.

2003 - Erstmals seit der Vertreibung der Araber aus Spanien vor mehr als 500 Jahren wird im spanischen Granada wieder eine neu gebaute Moschee eröffnet, die Albaicín-Moschee gegenüber dem Alhambra-Palast.

2003 - Volkswagen sagt dem Käfer nach fast 70 Jahren feierlich Lebewohl. Bei einem Festakt auf dem mexikanischen Werksgelände in Puebla stellt VW Mexiko die letzte limitierte Nostalgie-Edition vor.

1998 - Der Bundesrat billigt erweiterte Befugnisse des Bundesgrenzschutzes, die sogenannte verdachtsunabhängige Kontrolle. BGS-Beamte dürfen künftig auch auf Bahnhöfen, in Zügen und Flughäfen »jede Person kurzzeitig anhalten« und nach Ausweispapieren fragen.

1993 - Als erster 10.000-Meter-Läufer unterbietet der Kenianer Yobes Ondieki die 27-Minuten-Barriere: Er stellt mit 26:58,38 Minuten in Oslo einen neuen Weltrekord auf. Seit 2020 liegt der Weltrekord bei 26:11,00 Minuten.

1973 - Nach drei Jahrhunderten britischer Herrschaft wird der Inselstaat Bahamas im Atlantischen Ozean unabhängig.

1973 - Süditalienische Mafiosi entführen in Rom den Enkel des amerikanischen Ölmilliardärs Paul Getty. Bevor der Teenager nach fünf Monaten gegen ein hohes Lösegeld freikommt, schneiden die Kidnapper ihm das rechte Ohr ab.

1953 - In der UdSSR erfährt die Bevölkerung von der Absetzung des gefürchteten Geheimdienstchefs und Innenministers Lawrenti Berija. Auf Veranlassung Nikita Chruschtschows, der neuen Nummer eins im Sowjetreich nach Stalin, war Berija bereits am 26. Juni verhaftet worden. Am 23. Dezember wird er hingerichtet.

1943 - Unter dem Kommando des amerikanischen Generals Dwight D. Eisenhower landen innerhalb weniger Tage 160.000 britische und amerikanische Soldaten im Süden Siziliens (»Operation Husky«).

GEBURTSTAGE

1958 - Fiona Shaw (65), irische Schauspielerin, bekannt durch ihre Nebenrolle in »Jane Austens Verführung« und als Tante Petunia Dursley in »Harry Potter«-Filmen

1953 - Didier Eribon (70), französischer Soziologe und Philosoph (»Rückkehr nach Reims«)

1948 - Heinz Fromm (75), deutscher Jurist, Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz 2000-2012

1943 - Arthur Ashe, amerikanischer Tennisspieler, erster schwarzer Wimbledonsieger 1975, gest. 1993

1938 - Hans-Peter Hallwachs, deutscher Schauspieler (TV-Mehrteiler »Der große Bellheim«, Kinofilm »Der Baader Meinhof Komplex«), gest. 2022

TODESTAGE

1983 - Werner Egk, deutscher Komponist (Opern »Peer Gynt«, »Die Verlobung in San Domingo«, Ballett »Die Chinesische Nachtigall«), 1976-78 Präsident des internationalen Dachverbands der Urheberrechtsgesellschaften CISAC, geb. 1901

1983 - Wolfgang Lukschy, deutscher Schauspieler (»Für eine Handvoll Dollar«), geb. 1905