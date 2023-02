Königliches Quiz lösen und Royals-Tassen gewinnen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Was wird das für ein Spektakel bei der Krönung von König Charles III. in London? Das Schauspiel werden sich viele im Fernsehen anschauen. Doch die Windsors sind nicht das einzige Königshaus in Europa. Testen Sie Ihr Wissen beim GEA-Quiz der Woche. Zu gewinnen gibt es eine von zehn Tassen mit den britischen Royals William und Kate oder Harry und Meghan. Viel Erfolg!

Unter allen Teilnehmern werden zehn Gewinner ausgelost und schriftlich benachrichtigt. Außerdem werden die Gewinner im GEA-Lokalteil veröffentlicht. (GEA)