König Charles III. besucht Krebszentrum

Nach Bekanntmachung seiner Krebsdiagnose will Großbritanniens König Charles III. wieder öffentliche Termine wahrnehmen.

Rund drei Monate nach Bekanntmachung seiner Krebsdiagnose hat König Charles III. erstmals wieder einen öffentlichen Termin wahrgenommen. Der 75-Jährige besuchte mit seiner Frau Königin Camilla ein Krebszentrum in London. Die beiden winkten, als sie mittags am Gebäude ankamen. Charles wird auch neuer Schirmherr der Organisation Cancer Research UK, die sich für Krebsforschung einsetzt.

Das britische Königshaus hatte Anfang Februar öffentlich gemacht, dass Charles an Krebs erkrankt ist. Um welche Art von Krebs es sich handelt und wie der Monarch behandelt wird, ist nicht bekannt. Es soll aber kein Prostatakrebs sein. Charles war zuvor wegen einer vergrößerten Prostata im Krankenhaus behandelt worden.

Charles nahm auf Anraten seiner Ärzte vorerst keine größeren öffentlichen Termine wahr. Er führte aber die Staatsgeschäfte fort und ließ sich zum Beispiel auf dem Weg zum Gottesdienst fotografieren. Am Dienstag besuchte er nun eine Klinik in der britischen Hauptstadt, wo er Patienten und medizinisches Personal treffen sollte.

Charles ist seit anderthalb Jahren britischer Monarch, nachdem seine Mutter, Queen Elizabeth II., im September 2022 im Alter von 96 Jahren gestorben war. Vor fast einem Jahr, am 6. Mai 2023, wurde Charles' Thronbesteigung auch mit einer aufwendigen Krönung in London gefeiert. Seine Schwiegertochter Prinzessin Kate wird ebenfalls wegen einer Krebsdiagnose behandelt. Wann sie in die Öffentlichkeit zurückkehrt, steht nicht fest.