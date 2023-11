Joko und Klaas haben irgendwo Millionenschatz versteckt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Entertainer Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf haben irgendwo in Deutschland einen Koffer mit einer Million Euro versteckt. Bei ihrer neuen Aktion »Joko & Klaas Live: Die Schatzsuche« verstreuen die beiden Publikumslieblinge erstmals die hart erkämpfte Sendezeit auf mehrere Abende. »Wir werden heute eine Aktion starten, mit der sich ein Leben in Deutschland für immer verändern wird«, versprach Klaas am Mittwochabend auf ProSieben.

Joko ergänzte: »Wir werden einen Schatz verstecken und jeder von Ihnen hat die Möglichkeit, ihn zu finden.« Das Duo öffnete einen Metallkoffer, in dem sich viele Geldbündel befanden. Jeden Tag um 20.15 Uhr gibt es demnach neue Rätsel und damit Hinweise zum Aufenthaltsort des Koffers. Die Sendezeit, die beiden zur freien Verfügung steht, wird dafür bis einschließlich Dienstag (14. November) aufgeteilt. Zum Auftakt saßen sie an zwei Enden eines Tisches und warfen sich immer wieder die Worte »So«, »Nee« und »Wie« zu, mit wechselnden Handgesten. Der Code hinter der Szene führt zu Zahlen.

ProSieben erläuterte in einer Mitteilung: »Nur wer alle Rätsel bis kommenden Dienstag richtig entschlüsselt, erhält die Geo-Koordinaten sowie den Zahlencode für den Koffer. Wer sich zuerst an dem geheimen Ort einfindet und den Schatzkoffer öffnen kann, erhält eine Million Euro.« Joko und Klaas treten regelmäßig bei der Sendung »Joko und Klaas gegen ProSieben« gegen ihren Arbeitgeber an. Gewinnen sie die Show am Dienstagabend, können sie am Tag danach 15 Minuten live im Fernsehen zur besten Sendezeit machen, was sie wollen.

Der erste kurze Rätsel-Abend kam auf eine gute Einschaltquote. Im Gesamtpublikum saßen 1,30 Millionen (5,1 Prozent) vor dem Fernseher und guckten zu. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen, die wegen der Werbeumsätze für den Privatsender ProSieben besonders wichtig sind, waren es 13,4 Prozent Marktanteil (750.000 Menschen).