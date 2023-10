Johansson über Pam Anderson: »Starke Botschaft«

US-Schauspielerin und Model Pamela Anderson lächelt bei der Präsentation der Andreas Kronthaler For Vivienne Westwood Frühjahr/Sommer 2024 Damenkollektion auf der Modewoche in Paris.

US-Schauspielerin Scarlett Johansson (38) lobt Kollegin Pamela Anderson (56) für ihren weitgehend ungeschminkten Auftritt bei der Pariser Fashion Week.

»Das ist eine starke Botschaft für Frauen«, sagte Johansson dem Onlinemagazin »Popsugar« in einem Interview. Zu sehen, wie andere Frauen Schönheitsideale ablehnten, sei sehr kraftvoll. Und es sei definitiv etwas Neues, eine berühmte Frau zu sehen, die derart in der Öffentlichkeit stehe und ungeschminkt auf eine Modeschau gehe, betonte Johansson: »Das ist einfach sehr anders als das, was wir gewohnt sind.«

Zuvor hatten bereits andere Prominente Anderson für ihren Auftritt gelobt. Der US-Schauspieler Jamie Lee Curtis (64) schrieb etwa auf Instagram: »Ich bin so beeindruckt und überwältigt von diesem Akt des Mutes und der Rebellion.«