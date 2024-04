Jetzt kommt das Aprilwetter

Bitte aktivieren Sie Javascript

April, April, der macht, was er will - und diese alte Bauernregel wird er nun beweisen. »Das, was gemeinhin mit Aprilwetter umschrieben wird, ist ziemlich genau das, was uns auch in den kommenden Tagen erwartet«, sagte Meteorologe Martin Jonas beim Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach zum Wetter in den nächsten Tagen.

Die Temperaturen liegen am Mittwoch bei 5 bis 12 Grad, am Donnerstag zwischen 6 und 13 Grad - und mit dieser Temperaturspanne geht es auch ins kommende Wochenende. »Immerhin hat die Sonne, wenn sie denn mal herauskommt, schon einiges an Kraft«, sagte der Meteorologe am Dienstag.

Die Winterjacke braucht man in höheren Lagen: Die Niederschläge können in den Hoch- und Gipfellagen durchaus auch mal in Schnee übergehen. »Für eine Schneedecke wird es wohl nicht reichen, zumindest nicht abseits der Kamm- und Gipfellagen«, sagte Jonas.

In tieferen Lagen sei an Schnee nicht zu denken, dort fällt Regen, vielleicht auch mal Graupel. Wie sich das ungemütliche Wetter verteilt, lässt sich laut DWD schwer sagen, »aber die Tendenz geht dahin, dass es im Westen und Süden häufiger nass wird als im Norden und Osten«, so Jonas. Der Wind lässt in den nächsten Tagen nach.