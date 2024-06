Jenni Rivera posthum mit Stern auf »Walk of Fame« geehrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Latina-Star Jenni Rivera (1969-2012) ist im Herzen von Hollywood posthum mit einem Stern auf dem »Walk of Fame« geehrt worden. Die fünf Kinder der Sängerin enthüllten die 2783. Sternenplakette auf dem berühmten »Walk of Fame« in Erinnerung an ihre Mutter. Als Gastrednerin würdigte die mexikanische Sängerin Gloria Trevi die verstorbene Musikerin.

Die im kalifornischen Long Beach geborene Rivera, Tochter mexikanischer Einwanderer, hatte ihre Karriere als Sängerin und Songwriterin in den 1990er Jahren begonnen. Sie galt als eine der beliebtesten Sängerinnen der Norteño- und Banda-Musik, die in Mexiko und unter mexikanischen Einwanderern in den USA sehr verbreitet sind. Sie machte sich als »La Diva de la Banda« (Die Banda-Diva) einen Namen.

Rivera hat zu Lebzeiten über 15 Millionen Alben in Mexiko und den USA verkauft und war viermal für einen Grammy-Latino-Preis nominiert. Auch nach ihrem Tod verkauft sich ihre Musik millionenfach. Die Sängerin war im Dezember 2012 beim Absturz ihrer Privatmaschine im Norden Mexikos ums Leben gekommen.