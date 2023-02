Hundekot-Attacke: Staatsoper trennt sich von Ballettdirektor

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Staatsoper Hannover trennt sich von Ballettdirektor Marco Goecke wegen dessen Hundekot-Attacke auf eine Journalistin. Sein Vertrag als Ballettdirektor sei mit sofortiger Wirkung und im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst worden, sagte Intendantin Laura Berman am Donnerstag in der Theater-Spielstätte Ballhof Eins. Bereits am Montag hatte die Theaterleitung Goecke suspendiert. Seine Stücke werden Berman zufolge jedoch in Hannover weiter aufgeführt.

Goecke hatte am Samstagabend im Foyer des Opernhauses in Hannover eine Journalistin der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung«, Wiebke Hüster, mit Hundekot beschmiert. Zuvor hatte er ihr vorgeworfen, immer »schlimme, persönliche« Kritiken zu schreiben. Drei Tage später bat der Ballettchef öffentlich um Entschuldigung - machte der Journalistin aber zugleich weitere Vorwürfe. Diese reagierte entrüstet und schockiert.

Der Journalistin zufolge hatte Goecke im Opernfoyer unvermittelt eine Plastiktüte mit Hundekot aus der Tasche gezogen und ihr diese mit der offenen Seite ins Gesicht gerieben. »Als ich gespürt habe, was er gemacht hat, habe ich geschrien«, sagte die 57-Jährige. Sie habe unter Schock gestanden und geweint.

Goecke erklärt sich in Entschuldigungsschreiben

Schriftlich erklärte Goecke später: »Ich möchte mich bei allen Beteiligten, an erster Stelle bei Frau Hüster, für meine absolut nicht gutzuheißende Aktion aufrichtig entschuldigen.« Der Choreograf erklärte die Attacke mit der »nervlichen Belastung zweier kurz aufeinander folgender Premieren«. Gleichzeitig machte er Hüster erneut Vorwürfe und sprach von »oft gehässigen Kritiken«.

Hüster sagte daraufhin, am Anfang heiße es in dem Statement zwar, Goecke möchte sich entschuldigen. »Aber dann schaltet er sofort um und verstärkt die Vorwürfe, die er ohnehin gegen mich erhoben hat, nochmal«, sagte Hüster am Dienstag im 3sat-Magazin »Kulturzeit«. »Was für eine Art von Entschuldigung soll denn das bitte sein? Das ist eine Rechtfertigung. Plus: Wir reden hier über einen Straftatbestand. Das ist Beleidigung und Körperverletzung.«

Der eklige Übergriff hat international Schlagzeilen gemacht, unter anderem die britische BBC und die US-Zeitung »New York Times« berichteten darüber. Die Attacke löste auch eine Debatte über das angespannte Verhältnis von Kunst und Kritik aus.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sprach in der »Neuen Osnabrücker Zeitung« (Donnerstag) von einem widerwärtigen Vorfall, von dem er sich nur schwer vorstellen könne, dass er ohne personelle Konsequenzen bleibe. Auch Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) hatte sein Bedauern ausgedrückt. »Attacken gegen die Pressefreiheit und die körperliche Unversehrtheit haben in Hannover keinen Platz«, betonte er Anfang der Woche.