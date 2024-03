Hollywood-Schauspielerin Cameron Diaz zum zweiten Mal Mutter

Bitte aktivieren Sie Javascript

Hollywood-Schauspielerin Cameron Diaz (»Verrückt nach Mary«) ist zum zweiten Mal Mutter geworden. »Wir sind gesegnet und aufgeregt, die Geburt unseres Sohnes Cardinal Madden bekannt zu geben«, schrieben die 51-Jährige und ihr Mann Benjamin Madden (45), Gitarrist der Rockband Good Charlotte, in einem gemeinsamen Instagram-Post.

»Er ist fantastisch und wir sind alle so glücklich, dass er hier ist!« Zur Sicherheit der Kinder und aus Gründen der Privatsphäre kündigte das Paar an, keine Bilder zu posten. »Aber er ist wirklich süß«, verrieten Diaz und Madden mit einem lächelnden Emoji. Statt eines Fotos des Babys postete das Paar ein gemaltes Bild mit der Aufschrift »A little bird whispered to me« (»Ein kleiner Vogel flüsterte mir zu«).

Weitere Informationen zu Schwangerschaft und Geburt gab das Paar nicht preis. Für Diaz und Madden, die seit 2015 verheiratet sind und in Kalifornien leben, ist es das zweite gemeinsame Kind. Im Dezember 2019 kam Tochter Raddix zur Welt. 2023 stand Diaz für den Netflix-Film »Back In Action« erstmals seit vielen Jahren wieder für Dreharbeiten vor der Kamera.