Hilary Duff über ihre Zeit als Kinderstar

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die US-Schauspielerinnen Hilary Duff (36) und Drew Barrymore (48) mussten sich nach eigenen Angaben als Kinderstars beide schon früh an Ablehnung gewöhnen. »Es gab so viele Momente, in denen ich mich wie eine Verliererin gefühlt habe, in denen ich den Job nicht bekommen habe oder in denen ich auf der Stelle getreten bin«, erklärte Duff, die ihre erste Hauptrolle als Zehnjährige im Film »Casper trifft Wendy« gespielt hatte, in Barrymores Talkshow »The Drew Barrymore Show«. »Aber ich musste mein Leben mit Dingen füllen, die real waren, und das war in diesem Moment genug.«

Barrymore, die mit sieben Jahren mit ihrer Rolle in »E.T.« weltberühmt wurde, sprach von der seltsamen Situation für sie als Kind, wenn bei Castings die Wahl nicht auf sie fiel. »Ich hatte schon so früh in meinem Leben ein so bizarres Verhältnis zur Ablehnung, dass ich zu schätzen wusste, was sie mir gab. Nämlich den Gedanken, dass es genug Platz für alle gibt und dass Konkurrenzdenken unnötig ist«, sagte Barrymore.

Duff erhielt nach eigenen Angaben schon so viele Absagen, dass sie sich an einzelne nicht mehr erinnern könne. Sie habe sie irgendwo weit hinten deponiert. Dass es »sich nicht lohnt, daran festzuhalten«, erkläre sie auch heute ihrem elfjährigen Sohn bei Misserfolgen im Sport, sagte sie.