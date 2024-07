Heißes Wochenende steht bevor

Am Wochenende wird es heiß in Deutschland (Archiv).

Das Wochenende wird heiß in Deutschland. »Den vorläufigen Höhepunkt bringt der Samstag mit Spitzenwerten bis 34 Grad, aber auch am Sonntag wird in der Osthälfte noch mal die 30 Grad Marke geknackt«, kündigte der Meteorologe Marcus Beyer vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach an. Örtlich kann es Unwetter mit Gewittern, Sturmböen und Starkregen geben.

Vor allem in den Ballungszentren im Südwesten und Westen stehen zudem Tropennächte bevor, die Temperaturen sinken also nicht unter die 20-Grad-Marke.

Bereits für den Freitag werden Werte zwischen 26 und 32 Grad erwartet. Vom Westen bis zur Mitte beherrschen noch einige dichtere Wolkenfelder den Himmel, aber dann wird es auch dort freundlich. Im Alpenvorland und über der Alb kann es nachmittags gewittern, teils mit Starkregen und Sturmböen.

Auch am Samstag scheint die Sonne, mit 28 bis 34 Grad wird es noch heißer. Am Nachmittag kann es vom Fichtelgebirge über den Bayerischen Wald bis ins Alpenvorland vereinzelt gewittern, wieder mit Starkregen und Sturmböen. Am Abend steigt auch im Westen das Gewitterrisiko.

Teils kräftige Gewitter arbeiten sich im Verlauf des Sonntags vom Westen bis zur Mitte Deutschlands voran, örtlich besteht Unwettergefahr. In der Osthälfte ist es dagegen noch länger sonnig und niederschlagsfrei. In den trockenen Gebieten steigen die Temperaturen auf 29 bis 33 Grad, ansonsten liegen die Werte bei 25 bis 29 Grad.