Häftling nach 23 Jahren Haft für unschuldig erklärt

Nach 23 Jahren hinter Gittern ist ein Mann auf Hawaii für unschuldig erklärt und freigelassen worden. Richter Peter Kubota hob die lebenslange Haftstrafe gegen den heute 51-Jährigen wegen Entführung, Vergewaltigung und Mordes einer 23-jährigen US-Touristin im Jahr 1991 aufgrund neuer Beweise auf, wie Hawaiis größte Tageszeitung »Star Advertiser« berichtete.

Zuvor hatte Kubota im Amtsgericht von Hilo auf der Insel Big Island dem Bericht zufolge mehr als sieben Stunden lang die Aussagen eines DNA-Laboranalytikers sowie einiger Experten für forensische Reifen- und Bissspuren gehört. Diese legten dar, dass nicht ein einziger Beweis den Mann oder seine beiden mutmaßlichen und ebenfalls verurteilten Komplizen mit der Tat in Verbindung bringe.

Die seinerzeit unter anderem auf einem T-Shirt mit Blut des Opfers gefundenen DNA-Spuren sowie Sperma gehörten stattdessen einem »unbekannten Mann«, wie der »Star Advertiser« weiter schrieb. Die DNA-Analysetechnologie habe seitdem erhebliche Fortschritte gemacht, sagte der Richter. »Von Anfang an lieferte die DNA in diesem Fall einen starken Beweis dafür, dass diese drei Männer unschuldig sind«, kritisierte Susan Friedman, eine Anwältin der gemeinnützigen Organisation Innocence Project, in einer Mitteilung.

Der Richter ermunterte den Freigelassenen, seine Familie »zu drücken und zu lieben« und sich nicht auf Wut und Groll wegen des Prozesses oder der Menschen zu konzentrieren, die ihn für ein Drittel seines Lebens ins Gefängnis gebracht hätten.