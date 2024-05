Aktuell Panorama

Großbrand in Warschau zerstört Einkaufszentrum

In Polen hat ein Großbrand in der Hauptstadt Warschau ein Einkaufszentrum mit rund 1400 Geschäften zerstört. Der Brand in dem Einkaufszentrum Marywilska 44 im Stadtteil Bialoleka war in den frühen Morgenstunden ausgebrochen, wie die Feuerwehr mitteilte.