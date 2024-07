Grimme-Institut plant jetzt doch einen Online-Award

Bitte aktivieren Sie Javascript

Das Grimme-Institut plant ungeachtet seiner knappen Finanzen jetzt doch einen Award 2024 für herausragende Online-Publizistik. Das teilt das Institut in einem Newsletter mit. Vorschläge müssen demnach bis zum 31. Juli eingereicht werden. Anfang September sollen die Nominierungen bekanntgegeben werden, am 16. Oktober sollen dann bis zu acht Preisträger im Grimme-Institut in Marl ausgezeichnet werden.

Es habe lange so ausgesehen, als würde der Online-Preis dem aktuellen »radikalen Sparkurs« zum Opfer fallen, hieß es in der Mitteilung. Umso mehr freue sich das Institut. Der undotierte Grimme Online Award gilt als wichtigste Auszeichnung für herausragende Online-Publizistik in Deutschland und wird in mehreren Kategorien vergeben.

»Gerade in Zeiten wachsender Desinformation und der steigenden Bedeutung von Tiktok, Instagram und Co. als Informationsquelle ist der Grimme Online Award wichtiger denn je«, erklärte NRW-Medienminister Nathanael Liminski (CDU).

Das Medieninstitut in Marl war unter anderem durch höhere Tarifabschlüsse und höhere Veranstaltungs- und Energiekosten in die roten Zahlen gerutscht. Deswegen war der Online-Preis zeitweise auf Eis gelegt worden. Jetzt ist die Zeit knapp - normalerweise startet der Wettbewerb schon im Januar.