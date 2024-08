Goitzsche Front erobert auf Anhieb Spitze der Album-Charts

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Rocker von Goitzsche Front haben die Nummer eins der Album-Charts erobert - sechs Jahre nach ihrem ersten Spitzen-Album »Deines Glückes Schmied«. Wie GfK Entertainment mitteilte, steht die Platte »Jugend von gestern« der Band aus Bitterfeld-Wolfen in Sachsen-Anhalt im aktuellen Ranking vor US-Superstar Billie Eilish mit »Hit Me Hard And Soft« auf Rand zwei und der schwedischen Power-Metal-Band Hammerfall mit »Avenge The Fallen« auf Platz drei.

Auf Position vier setzt sich wie schon in der Vorwoche Taylors Swifts Erfolgsalbum »The Tortured Poets Department«, ihm folgt »Ate« der südkoreanischen K-Pop-Boygroup Stray Kids.

Grund zur Freude: Das dritte Mal in Folge steht Shirin Davids Single »Bauch Beine Po« an der Chartspitze. Foto: Jörg Carstensen/DPA

Wenig Bewegung gibt es für »Bauch Beine Po« von Shirin David in den Single-Charts. Sie »dominiert zum dritten Mal in Folge die Top 100«, so GfK Entertainment.

Neu auf Nummer zwei ist RAF Camora mit der Nummer »Out Of The Dark« - ihm gelingt damit der höchste Einstieg der Woche unter den Single-Veröffentlichungen. Auf Platz drei kommt »Wunder« von Ayliva & Apache 207. Der Rapper hat noch einen weiteren Song in den Top fünf: »Miami« steht auf Platz vier vor »Stumblin' In« des australischen DJs Cyril.