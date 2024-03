Geburtstagsglückwünsche für Bruce Willis

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der US-Schauspieler Bruce Willis ist an seinem 69. Geburtstag via Instagram von seiner Ehefrau Emma Heming Willis (45) beglückwünscht worden. »Happy Birthday, mein Geliebter«, schrieb Heming Willis bei Instagram. »Er ist ein echter Gentleman. Mit so viel Liebe zu geben und teilen. Ich bekomme sein echtes Inneres zu sehen. Und ich kann euch sagen, es ist so pur und gut.« Dazu veröffentlichte die gebürtige Britin ein Foto, auf dem Willis mit einem Baby zu sehen ist.

Das Paar hatte 2009 geheiratet und hat zwei gemeinsame Töchter. Willis, der 1955 im rheinland-pfälzischen Idar-Oberstein als Sohn eines US-Amerikaners und einer Deutschen geboren wurde, war vor allem mit Action-Filmen zum weltberühmten Hollywood-Star geworden. Im vergangenen Jahr hatte seine Familie mitgeteilt, dass Willis die Diagnose Frontotemporale Demenz erhalten habe. Bei der Erkrankung sterben Nervenzellen im Gehirn ab.