In Deutschland gilt Meinungsfreiheit, das ist seit 75 Jahren im Grundgesetz verankert. Doch bei politischen Themen haben viele Menschen das Gefühl, sich nicht frei äußern zu können. Ist eine der größten Errungenschaften des Landes in Gefahr? GEA-Verleger Valdo Lehari sieht das nicht so. Im Interview erklärt er außerdem, warum Streiten und eine pluralistische Gesellschaft wichtig sind und wie Medien und Journalisten der Polarisierung entgegenwirken können.

Valdo Lehari ist Geschäftsführer und Verleger des Reutlinger General-Anzeigers. Foto: dpa Valdo Lehari ist Geschäftsführer und Verleger des Reutlinger General-Anzeigers. Foto: dpa

