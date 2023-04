Gasleck in Indien: Mindestens elf Tote

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach einem Gasaustritt in einer indischen Fabrik sind mindestens elf Menschen gestorben. Unter den Toten seien auch zwei Jungen im Alter von 10 und 13 Jahren, hieß es von der Polizei am Sonntag. Vier weitere Menschen seien nach dem heute Morgen aufgefallenen Vorfall in der Stadt Ludhiana im Bundesstaat Punjab in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Rettungsarbeiten dauerten an, das Gebiet sei abgesperrt worden.

Welches Gas wo genau austrat, würde noch abgeklärt, zitierte die örtliche Nachrichtenagentur ANI eine Behördenmitarbeiterin. Zunächst läge die Priorität darin, die Menschen in der dicht besiedelten Gegend in Sicherheit zu bringen.