Frau in Geschäft in Markdorf erschossen - Haftbefehl

Mitarbeiter der Kriminaltechnik der Polizei sichern Spuren in einem Geschäft in Markdorf in der Nähe des Bodensees, wo am Samstag eine Frau getötet wurde.

Mit mehreren Schüssen soll ein 47-Jähriger in einem Geschäft in der Nähe des Bodensees seine Frau getötet haben. Einen Tag nach der Tat in Markdorf (Baden-Württemberg) am Samstag wurde Haftbefehl gegen den Mann erlassen. Er war kurz nach den Schüssen festgenommen worden.

Der Mann hatte die 44-Jährige nach Polizeiangaben am Samstagmittag betrunken in dem Laden aufgesucht, in dem die Frau Haushalts- und Schreibwaren verkaufte. Er gab dort mehrere Schüsse auf sie ab und verließ den Tatort ohne die Waffe, die er benutzt haben soll. Für seine Flucht nutzte er ein Taxi.

»Zur Tatzeit waren mehrere Kunden im Laden, die das Gebäude dann fluchtartig verlassen haben«, sagte der Sprecher weiter. Weitere Menschen seien aber nicht verletzt worden. Der Mann mit albanischem Pass sei wenig später vorläufig festgenommen worden. Unklar ist noch das Motiv für die Tat.

Markdorfs Bürgermeister Georg Riedmann reagierte bestürzt. »Heute ist in unserer Stadt ein schreckliches Verbrechen verübt worden«, schrieb er am Samstagabend auf Facebook und verabschiedete sich »mit stillem Gruß«.