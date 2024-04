Frank Zander will nach OP wieder zur Hertha

Bitte aktivieren Sie Javascript

Rund vier Monate nach seiner Kopf-Operation will sich Schlagerstar Frank Zander (82) laut Angaben seines Sohns erstmals wieder öffentlich zeigen - beim Fußball. »Vadder geht's viel besser und er ist mit mir am 12.04. im Stadion«, teilte sein Sohn Marcus Zander der dpa mit. An diesem Freitag spielt der Zweitligist Hertha BSC in Berlin gegen Hansa Rostock. »Es ist sogar das erste Mal, dass Vadder überhaupt wieder in der Öffentlichkeit auftaucht.« Die Hertha-Hymne werde der Entertainer aber noch nicht singen. »Dazu ist er nicht fit genug. Aber das kommt auch bald«, so Marcus Zander.

Seit Anfang des Jahres gehe es seinem Vater »viel, viel besser«. Ende Dezember hatte die Familie mitgeteilt, dass bei Frank Zander ein Aufstau von Gehirnflüssigkeit diagnostiziert wurde. Anfang Januar war das Berliner Urgestein dann am Kopf operiert worden. »Ostersonntag haben meine Eltern uns besucht und haben mit der ganzen Familie gegrillt. Das war nach 4 Monaten sein erster «Ausflug»«, teilte Zander-Junior mit.