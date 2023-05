Flauschiger Passagier - Waschbär in Berliner Bus entdeckt

Ein Polizist hält den kleinen Waschbären in einem Bus in die Kamera.

Ein ungewöhnlicher Fahrgast hat sich am Dienstagabend an Bord eines Berliner Busses geschlichen: Ein junger Waschbär hatte es sich im hinteren Teil des Fahrzeuges gemütlich gemacht. Ein Busfahrer entdeckte den blinden Passagier gegen 19 Uhr an der Haltestelle Tempelhofer Damm, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Weil es sich bei dem Stopp um eine Endhaltestelle handelt, hatte der Fahrer an der Wendeschleife eine Pause eingelegt und die Bustüren zum Lüften geöffnet. Dabei muss sich das Jungtier der Polizei zufolge in den Bus geschlichen haben. Der Busfahrer rief die Polizei, die anschließend einen Naturschutzranger benachrichtigte. Der Ranger kümmerte sich um den Waschbären und setzte ihn in der Nähe aus.

Auf Twitter berichtete die Polizei mit den Worten »Was ist flauschig, hat ne Maske auf und kein Geld für das 49€-Ticket?« über den ungewöhnlichen Fund und veröffentlichte zwei Fotos des Waschbären.