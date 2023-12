Faeser kündigt »hartes Durchgreifen« in Silvesternacht an

Bitte aktivieren Sie Javascript

Für die Silvesternacht hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) ein »hartes Durchgreifen« bei allgemeinen Gewaltausbrüchen oder auch Attacken gegen Polizisten angekündigt.

Angesichts einer angespannten Sicherheitslage und drohender Krawalle sagte Faeser dem »Tagesspiegel«, dass die Sicherheitsbehörden äußerst wachsam seien und »die Sicherheitslage insgesamt auch zum Jahreswechsel genau im Blick« haben.

Die Ministerin sagte zudem: »Unsere Einsatzkräfte haben es immer wieder erleben müssen, dass blinde Wut auf ihrem Rücken ausgetragen wird. Die Antwort darauf muss ein hartes Durchgreifen der Polizei, aber auch der Justiz sein.«

Unterstützung des Bundes

Die Bundesinnenministerin sagte weiter, die Berliner Polizei, die für die Einsätze in der Hauptstadt verantwortlich sei, könne an Silvester auf die Unterstützung des Bundes zählen.

»Unsere Einsatzkräfte der Bundespolizei an den Bahnhöfen in Berlin verstärken wir mit vier Einsatzhundertschaften und weiteren zusätzlichen Einheiten. Dort werden wir etwa 500 Kräfte der Bundespolizei im Einsatz haben.« Außerdem werde die Berliner Polizei mit weiteren 300 Bundespolizistinnen und -polizisten unterstützt.

Vergangenes Silvester war es insbesondere in Berlin zu Gewalt gegen Polizisten und Feuerwehrleute gekommen. Faeser sagte: »Nach einem Jahr, das viele sehr gefordert hat, will niemand sinnlose Gewalt an Silvester erleben. Das gilt gerade für die, die uns alle schützen.«