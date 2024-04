Emily Blunt hält Liebe am Filmset für möglich

Bitte aktivieren Sie Javascript

Hollywood-Schauspielerin Emily Blunt (41) hält Liebesbeziehungen am Filmset für möglich. »Es hängt einfach von den Leuten ab. Ich meine, die Leute nennen es immer eine Show-Romanze. Manchmal ist das wahr und manchmal denke ich, es kann etwas viel Tieferes, Dauerhafteres sein als das«, sagte der »Oppenheimer«-Star der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. »Ich glaube, ich verstehe, warum Menschen an einem Filmset zusammenfinden, weil es so isoliert ist.« Es sei wie eine Geheimsprache, die jeder habe, der an einem Film arbeitet.

Blunt ist neben Schauspieler Ryan Gosling (»Barbie«) ab dem 30. April in der Actionkomödie »The Fall Guy« zu sehen. In dem Blockbuster von David Leitch (»Bullet Train«) spielt die 41-Jährige eine Regisseurin, die an ihrem Filmset ihrem Ex-Freund und Stuntman Colt Seavers (Gosling) begegnet und mit ihm zusammenarbeiten muss. »The Fall Guy« ist inspiriert von der 80er-Jahre Kultserie »Ein Colt für alle Fälle« rund um den Stuntman und Kopfgeldjäger Colt Seavers.

»Wir wollten das Spektakel und die Romantik einer Filmkulisse zeigen. Es ist eine so interessante Kulisse für zwei Menschen, die versuchen, wieder zueinanderzufinden, mit Explosionen und so vielen Hindernissen und Extremen, die ihnen im Weg stehen«, sagte Blunt, die mit dem Schauspieler und Regisseur John Krasinski verheiratet ist.

