Drei Tote bei Verkehrsunfall im Oberbergischen Kreis

Bei einem schweren Verkehrsunfall im Oberbergischen Kreis in Nordrhein-Westfalen sind drei Menschen ums Leben gekommen. Ein Auto mit drei Insassen sei nahe Reichshof von der Straße abgekommen und »mit großer Wucht« gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei am Abend mit. Reichshof befindet sich etwa 50 Kilometer östlich von Köln.

Neben dem 78-jährigen Fahrer befanden sich demnach seine 71-jährige Ehefrau sowie eine 54-Jährige im Wagen. Alle drei erlitten so schwere Verletzungen, dass ihnen Ersthelfer sowie ein Großaufgebot von Rettungskräften nicht mehr helfen konnten, wie es weiter hieß. Sie starben noch am Unfallort auf der Landstraße 148. Diese werde voraussichtlich noch bis in die Nacht hinein gesperrt sein.