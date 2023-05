Drei Polizei-Einsätze wegen Fake-Pistolen: Stripper festgenommen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Stripper auf dem Weg zum Junggesellenabschied

Ein Stripper, der zu einem Junggesellenabschied bestellte wurde, hat am Freitagabend in Frankfurt einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der Mann habe »die martialische Wirkung seines Auftritts unterschätzt«, stellte die Polizei am Montag fest. Demnach war der 31-Jährige in der Innenstadt in einer amerikanischen Polizeiuniform mit Helm unterwegs und trug ein vermeintliches Sturmgewehr bei sich.

»Aufgrund der Gesamtumstände und der Tatsache, dass nicht ersichtlich war, ob es sich bei dem Gewehr um eine echte oder eine Spielzeugwaffe handelte, wurde der Mann durch Ziehen der Schusswaffe festgenommen«, heißt es im Polizeibericht. Zuvor hätten sich mehrere Menschen gemeldet, die die »verdächtige Person« gesehen hatten. Der 31-Jährige sei zu Boden gebracht und mit Handschellen gefesselt worden. Die Waffe entpuppte sich als »täuschend echte« Spielzeugwaffe.

Jugendliche duellieren sich mit Erbsenpistolen

Am selben Abend haben sich zwei Jugendliche in Sonthofen im Allgäu mit Erbsenpistolen duelliert und damit etliche Notrufe bei der Polizei ausgelöst. Laut der Beamten sind diese Federdruckwaffen zwar für Experten schnell als Spielzeugwaffen zu identifizieren, nicht jedoch für Laien. Nachdem mehrere Notrufe eingegangen waren, rückte eine Streife aus und forderte die Jungen auf, ihr Spiel auf Privatgrund zu verlegen. Dem kamen die Jugendlichen jedoch nicht nach, sodass nach zehn Minuten weitere Meldungen bei der Polizei eingingen. Schließlich wurden die Spielzeugwaffen einkassiert - eine Anzeige müssen die Jugendlichen laut Polizei aber nicht befürchten.

Mann mit Spielzeugpistole unterwegs

Einen Tag später löste ein Mann mit einer Spielzeugpistole in Steinen (Kreis Lörrach) einen Polizeieinsatz aus. Auch in diesem Fall meldeten mehrere Anrufer den Beamten, dass im Ortskern ein Mann mit einer Schusswaffe unterwegs sei. Daraufhin rückten mehrere Streifen aus und trafen einen 64-Jährigen an. Dessen vermeintliche Schusswaffe entpuppte sich jedoch als schwarze Spielzeugpistole. Der Mann gab das Spielzeug freiwillig heraus und die Beamten beschlagnahmten es. Laut einem Sprecher erklärte der polizeibekannte Mann, dass er die Pistole auf einem Spielplatz gefunden und an sich genommen hat. Es liegen nach ersten Kenntnissen keine Hinweise auf Straftaten vor. (dpa)