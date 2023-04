Nach dem Durchbruch in der Kernfusion will der deutsche Professor Roth ein erstes Demo-Kraftwerk bauen.

Im Inneren der Sonne kommt es laufend zu Kernfusionen. Das Prinzip der Sonne wollen Wissenschaftler auf der Erde imitieren und damit zur unerschöpflichen Energiequelle machen. FOTO: ROESSLER/DPA Im Inneren der Sonne kommt es laufend zu Kernfusionen. Das Prinzip der Sonne wollen Wissenschaftler auf der Erde imitieren und damit zur unerschöpflichen Energiequelle machen. FOTO: ROESSLER/DPA

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.