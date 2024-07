Die neue Woche wird warm

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach einem oft nassen und gewittrigen Samstag steht in vielen Teilen Deutschlands eine Wetterberuhigung an - und ab der neuen Woche dann auch endlich wieder sommerliche Temperaturen. Dienstag werden um die 30 Grad erwartet.

Doch zuvor wird es am Sonntag noch einmal etwas kühler »mit nur noch 16 bis 23 Grad«, sagte der Meteorologe Tobias Reinartz vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach. Im Alpenvorland kann es noch öfter ausgiebig regnen, im Nordwesten ziehen Schauer und einzelne Gewitter auf.

In der Nacht zum Montag bleibt es verbreitet trocken. Vom Alpenrand bis zum Bayerischen Wald regnet es vereinzelt und in Nordseenähe treten einige Schauer auf. Es kühlt auf 14 bis 7 Grad ab.

Neue Gewitter ab Mittwoch möglich

Am Montag erwartet der DWD nur in Küstennähe und im Nordwesten einzelne Schauer. Auch im Alpenraum kann es mitunter regnen. Sonst wird es heiter mit wenigen Wolken. »In der neuen Woche geht es dann aber schon wieder steil bergauf bei der Temperatur, am Dienstag könnte sogar recht verbreitet die 30-Grad-Marke geknackt werden«, sagte Reinartz. Am Montag klettert das Thermometer bis auf 27 Grad.

Am Dienstag treten bei schwülen 25 bis 29 Grad im Norden und ansonsten heißen 29 bis 33 Grad nur selten einzelne Schauer auf. »Doch nach beständigem Hochdruckwetter sieht es auch weiterhin nicht aus. Schon am Mittwoch deutet sich die nächste Gewitterlage an«, sagte der Meteorologe.