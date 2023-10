Der GEA-Instagram-Account in Zahlen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Kurve zeigt konstant nach oben. Seitdem der GEA im April 2020 seinen Instagram-Account ins Leben gerufen hat, wächst die Zahl der Follower unaufhaltsam. Nach eineinhalb Jahren hatte der Kanal zunächst die Marke von 10.000 geknackt. Weniger als ein weiteres Jahr später wurde jetzt die 20.000er-Schallmauer durchbrochen. Damit steht der GEA laut Influencer-Vergleichsportal »Likeometer« in Deutschland auf Platz 70 in der Kategorie »Medien«. In der Rubrik »Wachstum« belegt der Kanal mit derzeit rund zwei Prozent Follower-Zuwachs im Monat sogar Rang 40.

Die GEA-Follower

Unter den GEA-Followern sind die Frauen mit 54,4 Prozent in der Überzahl. Bei den Altersgruppen dominieren die 25- bis 34-Jährigen (29,3 Prozent) vor den 45- bis 54-Jährigen (17,1). Weniger überraschend kommen die mit Abstand meisten Follower aus Reutlingen (31,6), es folgen Pfullingen (4,8 Prozent), Metzingen (3,7) und Tübingen (3,5). Aber es gibt auch ein paar Nutzer aus dem Ausland, die das Geschehen in und um Reutlingen herum verfolgen. Sie kommen aus der Türkei (0,5 Prozent), den USA (0,3 Prozent) oder der Schweiz (0,3 Prozent).

Der erste Beitrag

Kein Scherz: Am 1. April 2020, zu Beginn der Corona-Pandemie, rief die Online-Redaktion den GEA-Instagram-Account ins Leben. Zum Start gab's einen Schnappschuss von der Planie, wo Unbekannt der Büste von Hermann Kurz einen Mundschutz verpasst hatten. Seitdem wurden 1.349 Beiträge im Feed veröffentlicht.

Reichweitenstärkstes Reel und meiste Likes

Viral gegangen sind schon mehrere Reels. Am erfolgreichsten war der Clip vom Hagel-Unwetter am 4. August, das Reutlingen sogar international in die Schlagzeilen gebracht hat, weil Teile der Altstadt plötzlich einer Winterlandschaft glichen. 980.000 Instagram-Nutzer haben das Video insgesamt mehr als eine Million Mal angeschaut. Der Clip wurde außerdem 10.509 Mal geliked und 3.474 Mal gespeichert. Alles mit Abstand Rekordwerte. Ohne die Follower wäre das Reel übrigens nie zustande gekommen. Sie haben uns sämtliche Videoschnipsel über das soziale Netzwerk zugeschickt.

Reichweitenstärkstes Foto

Auf Platz eins der reichweitenstärksten »klassischen« Foto-Beiträge hat es nicht ein einzelnes Bild geschafft, sondern eine Bildergalerie Anfang November 2021. GEA-Follower und -Fotografen hatten den »goldenen Herbst« im Verbreitungsgebiet festgehalten. 35.900 Nutzer hat diese Galerie bisher erreicht, 1.192 haben den Beitrag geliked. Die meisten Herzchen - nämlich 1.519 - hat die Community allerdings an einen Beitrag über die 16-Jährige Emily aus Reutlingen verteilt, die nach ihrer Blutkrebs-Diagnose einen Stammzellenspender gefunden hat.

Reichweitenstärkste Story

In den Stories des GEA bekommen die Nutzer aktuelle Neuigkeiten aus Reutlingen und der Region. Zu einem beliebten Format gehören dabei die Blaulicht-News, in denen über Unfälle, Brände oder Verbrechen informiert wird. Aus dieser Kategorie stammt auch die erfolgreichste Story, die am 4. August mehr als 11.000 User erreicht hat.

Reichweitenstärkstes Video

Videos im Querformat spielen auf Instagram inzwischen eine untergeordnete Rolle im Vergleich zu hochformatigen Reels. Trotzdem haben »klassische« Clips des GEA immer wieder viele Menschen erreicht. Am meisten verbreitete sich ein Beitrag über eine Spendenaktion am Reutlinger Kreuzeiche-Stadion zugunsten der Erdbebenopfer in der türkisch-syrischen Grenzregion Anfang Februar. 24.000 User spielten das Video ab.

Meiste Kommentare

Die meisten Kommentare (862) unter allen GEA-Beiträgen befinden sich unter einem Reel. Darin ging es um eine Gegendemo eines linken Bündnisses vor einem Vortrag der AfD in der Betzinger Kemmler-Halle. Die Meinungen darüber gingen mächtig auseinander. Viele schossen verbal gegen die »Antifa« und die »Linksextremen«, die nach einer friedlichen Kundgebung laut wurden und sich auch stellenweise Rangeleien mit der Polizei lieferten. Das andere Lager feierte die Demonstranten dagegen als »Verteidiger der Demokratie«. (GEA)