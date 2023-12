Dönerspieße sorgen für Vollsperrung auf der A81

Dönerspieße liegen nach einem Lkw-Unfall auf der Autobahn 81 in Baden-Württemberg.

LAUDA-KÖNIGSHOFEN. Dönerspieße auf der Fahrbahn haben die Autobahn 81 in Baden-Württemberg bei Lauda-Königshofen lahmgelegt. Ein LKW hatte bei einem Unfall am frühen Sonntagmorgen einen Teil seiner geladenen 21 Tonnen Dönerfleisch verloren, wie die Polizei mitteilte. Wegen eines geplatzten Vorderreifens war das Fahrzeug zuvor ins Schleudern geraten, prallte gegen eine Betonschutzwand und anschließend gegen die Mittelschutzplanke. Der 20 Jahre alte LKW-Fahrer wurde leicht verletzt.

Der Schaden am Fahrzeug und der Ladung wird auf etwa 70.000 Euro geschätzt. Ein nachfolgender Autofahrer fuhr über die Dönerspieße und beschädigte sein Fahrzeug. Der Schaden an seinem Auto wird auf 1000 Euro geschätzt. Für die Aufräumarbeiten wurde die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Tauberbischofsheim und Ahorn in Richtung Stuttgart vorübergehend komplett gesperrt. (dpa)