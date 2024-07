Cruise, Gaga, Snoop Dogg: Stars wollen Biles sehen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der erste Wettkampfauftritt von US-Turnerin Simone Biles (27) bei den Olympischen Spielen in Paris hat etliche Stars als Fans angelockt. In der Bercy Arena versammelten sich unter anderen Hollywood-Star Tom Cruise, Rapper Snoop Dogg und die Sängerinnen Lada Gaga und Ariana Grande auf der Tribüne, um die viermalige Olympiasiegerin an den Geräten zu sehen. Sie bejubelten wie die Fans die gelungenen Aktionen von Biles und waren selbst begehrte Fotomotive.

»Also das ist richtig krass. Snoop Dogg war im Haus, Ariana Grande hab ich auch gesehen. Die haben mich jetzt auch turnen gesehen, das kann nicht jeder von sich behaupten, das ist eine Riesensache«, sagte die deutsche Turnerin Helen Kevric im ZDF. Olympia-Debütantin Kevric ließ Biles an einem Gerät sogar hinter sich. Die 16 Jahre alte deutsche Mehrkampf-Meisterin bekam für ihre Übung am Stufenbarren 14,600 Punkte und damit 0,167 Zähler mehr als Turn-Ikone Biles.

Rapper Snoop Dogg schaute in Paris auch vorbei. Foto: Marijan Murat/DPA Rapper Snoop Dogg schaute in Paris auch vorbei. Foto: Marijan Murat/DPA

Auch Teamkollegin Sarah Voss freute sich: »Snoop Dogg und Tom Cruise haben mir beim Wettkampf zugeguckt. Wer kann das alles behaupten? Ist schon ganz witzig. Deswegen hat es auch viel Spaß gemacht.«