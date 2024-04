»Crazy Rich«-Filmhit kommt als Musical auf die Bühne

Bitte aktivieren Sie Javascript

US-Regisseur Jon M. Chu (44, »Die Unfassbaren 2«, »In the Heights«) will seinen früheren Filmhit »Crazy Rich« als Musical auf die Bühne bringen. Der Filmemacher gab sein geplantes Broadway-Debüt am Mittwoch (Ortszeit) auf Instagram bekannt. Kevin Kwan, Autor der Buchvorlage »Crazy Rich Asians« (so der englische Buch- und Filmtitel), teilte mit, er freue sich sehr auf das Bühnenstück. Die gebürtige Südkoreanerin Helen Park, die zuvor das Musical »KPOP« vertonte, ist als Komponistin an Bord.

Chu hatte in der turbulenten Asia-Love-Story »Crazy Rich« (2018) alle Hauptrollen mit Darstellern asiatischer Abstammung besetzt. Die Happy-End-Geschichte drehte sich um die New Yorker Jungprofessorin Rachel Chu (Constance Wu), die von ihrem Freund Nick Young (Henry Golding) ins heimatliche Singapur eingeladen wird. Er hat ihr allerdings verschwiegen, dass er der Sprössling einer der reichsten Familien des Landes ist und als begehrter Junggeselle gilt. Vor allem seine standesbewusste Mutter (Michelle Yeoh) wünscht eine passende Braut. »Crazy Rich« war der erste große Hollywood-Film mit einem rein asiatischen Cast seit dem Drama »Töchter des Himmels« (»Joy Luck Club«) im Jahr 1993.

Über die Rollenbesetzung für das Musical wurde zunächst nichts bekannt. Chu hatte 2021 auch mit dem Musicalfilm »In the Heights«, basierend auf dem gleichnamigen Musical von Lin-Manuel Miranda, Erfolg. Zuletzt verfilmte er das Musical »Wicked – Die Hexen von Oz«, einer der größten Hits am New Yorker Broadway. Die zweiteilige Filmadaption mit Ariana Grande und Cynthia Erivo in Hexen-Rollen soll Ende 2024 und 2025 ins Kino kommen.