Comedyserie mit Strunk kommt im Herbst

Heinz Strunk, Schriftsteller, aufgenommen am Rande eines Interviews in seiner Wohnung.

»Last Exit Schinkenstraße«: Der Streamingdienst Prime Video von Amazon kündigt für diesen Herbst eine Comedyserie von und mit Bestsellerautor Heinz Strunk (61) an - sie handelt von erfolglosen Musikern, die als letzten Ausweg eine Schlagerkarriere am Ballermann versuchen wollen. »Die sechsteilige Serie spielt in Hamburg und auf Mallorca«, teilte Amazon Prime Video am Mittwoch mit. Neben Hauptdarsteller Strunk und Marc Hosemann (»Die Discounter«) spielen demnach auch »Mickie Krause, Olli Schulz, Bjarne Mädel, H.P. Baxxter, Charly Hübner, Katharina Wackernagel« mit. Alle sechs Episoden seien »im Herbst 2023 exklusiv bei Prime Video in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu sehen«.

»In aller Unbescheidenheit: «Last Exit Schinkenstraße» tritt den Beweis an, dass jenseits teutonischer Comedy-Tristesse, die das Land seit vielen Jahren in Humorlosigkeit erstarren lässt, mal wieder etwas von komischer Relevanz entstanden ist«, sagte Hauptdarsteller und Drehbuchautor Strunk (»Fleisch ist mein Gemüse«, »Der goldene Handschuh«, »Ein Sommer in Niendorf«), der laut Prime Video auch extra Party-Hymnen für die Serie schrieb, laut Mitteilung.

Und darum soll es laut Prime Video gehen: Zwei unbeholfene Mittfünfziger, Trompeter Torben (Hosemann) und der Saxophonist Peter (Strunk), werden von heute auf morgen vom Bandleader der Tanzband Boarding Time auf die Straße gesetzt. Nun setzen sie »alles auf eine Karte und gehen nach Mallorca, um Schlager-Stars in El Arenal zu werden«. Dabei müssten sie sich allerdings mit Konkurrenzdenken, Songklau, Affären und Torbens im heimischen Hamburg verbliebener, misstrauischer Frau Ilona (Bettina Stucky) auseinandersetzen.