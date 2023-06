Christensen: Spürte schon als Kind Verbindung zu Darth Vader

Bitte aktivieren Sie Javascript

Schauspieler Hayden Christensen hat nach eigenen Angaben schon als Junge seine Schwester mit der berüchtigten Stimme des »Star Wars«-Schurken Darth Vader erschreckt. »Das Bild von Darth Vader ist sehr bekannt«, sagte der 42-Jährige in einem Gespräch mit seinem Kollegen Diego Luna (43) beim Branchenmagazin »Variety«.

»Ich erinnere mich daran, dass ich als Kind, bevor ich die Filme gesehen hatte, eine Verbindung zu dieser Figur hatte und von seiner physischen Präsenz und seiner Stimme sehr angetan war. Ich weiß noch, dass ich meiner kleinen Schwester Angst eingejagt habe, bloß, weil ich versucht habe, die Stimme von Darth Vader zu imitieren - und es hat geklappt.«

Der in Kanada geborene Schauspieler verkörperte 2002 in »Star Wars: Episode II - Angriff der Klonkrieger« und 2005 in »Star Wars: Episode III - Die Rache der Sith« den Jedi Anakin Skywalker, der sich nach einer Verkettung von Ereignissen der dunklen Seite zuwendet. Fast 20 Jahre später kehrte er für die Miniserie »Obi-Wan Kenobi« in seine Rolle als Kultbösewicht zurück.