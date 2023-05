Ist Pippi Langstrumpf rassistisch? Zumindest verbreiten Teile der Pippi-Geschichten rassistische Vorstellungen, sagen Literaturwissenschaftler. Eltern, die Pippi trotzdem vorlesen wollen, sollten daher kritisch mit dem Text umgehen und ihren Kindern bestimmte Begriffe und Vorstellungen erklären. FOTO: EPA PRESSENSBILD/EPA SCANPIX SWEDEN/DPA Ist Pippi Langstrumpf rassistisch? Zumindest verbreiten Teile der Pippi-Geschichten rassistische Vorstellungen, sagen Literaturwissenschaftler. Eltern, die Pippi trotzdem vorlesen wollen, sollten daher kritisch mit dem Text umgehen und ihren Kindern bestimmte Begriffe und Vorstellungen erklären. FOTO: EPA PRESSENSBILD/EPA SCANPIX SWEDEN/DPA

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.