Farbreste sind nach einem Farbanschlag der Klimaschutzgruppe Letzte Generation am Brandenburger Tor zu sehen. Wie lange die Reinigung des Brandenburger Tores nach der Farbattacke der Klimaschützer noch dauern und wie teuer sie sein wird, soll heute bekannt gegeben werden. FOTO: PEDERSEN/DPA Farbreste sind nach einem Farbanschlag der Klimaschutzgruppe Letzte Generation am Brandenburger Tor zu sehen. Wie lange die Reinigung des Brandenburger Tores nach der Farbattacke der Klimaschützer noch dauern und wie teuer sie sein wird, soll heute bekannt gegeben werden. FOTO: PEDERSEN/DPA

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.