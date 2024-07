Blitz trifft Familie - acht Verletzte, zwei in Lebensgefahr

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Blitzeinschlag in einem Park im niedersächsischen Delmenhorst sind acht Mitglieder einer Familie verletzt worden, die unter einem Baum gesessen hatten. Ein fünfjähriger Junge und ein 14-jähriges Mädchen wurden reanimiert und mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Die 38-jährige Mutter, ihr 40-jähriger Mann, eine zwei- und eine neunjährige Tochter, ein zwölfjähriger Sohn und ein 31-jähriger Verwandter wurden in Krankenhäuser gefahren.

Die Familie hielt sich den Angaben zufolge an einem öffentlichen Grillplatz in der Parkanlage »An den Graften« auf und suchte am Nachmittag Schutz vor einem einsetzenden Unwetter, wie es in einer Polizeimitteilung heißt. Als die Erwachsenen und Kinder Zuflucht unter einem Baum gefunden hatten, schlug in unmittelbarer Nähe ein Blitz ein.

Bei dem Rettungseinsatz wurden zwei Rettungshubschrauber, sechs Notarzteinsatzfahrzeuge, fünf Rettungswagen und eine Großzahl an Feuerwehrkräften zum Einsatzort entsandt, wie es hieß. Die Polizei hatte zunächst berichtet, es habe sich um eine sechsköpfige Familie gehandelt.

Am Pfingstmontag dieses Jahres waren am Elbufer in Dresden zehn Menschen zum Teil schwer verletzt worden, als dort ein Blitz einschlug. Vier der Verletzten schwebten infolge des Unglücks in Lebensgefahr. Einer von ihnen, ein 29-Jähriger, erlag später seinen Verletzungen.