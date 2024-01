Biopic über Amy Winehouse - erster Trailer veröffentlicht

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die britische Schauspielerin Marisa Abela (27) verwandelt sich in die 2011 gestorbene Soul-Ikone Amy Winehouse. Der erste Trailer für das Biopic »Back to Black« ist nun veröffentlicht worden. Abela, aus der HBO-Serie »Industry« bekannt, ist in dem Clip auch im ikonischen Look der gefeierten Sängerin mit üppig auftoupierter Hochsteckfrisur und Tätowierungen zu sehen. Nach dem Album-Titel »Back to Black« benannt, handelt der Film von den Anfängen und Erfolgen der Grammy-Gewinnerin und von ihrem bewegten Privatleben.

Der Brite Jack O'Connell (33) spielt ihren langjährigen Partner Blake Fielder-Civil, mit dem Winehouse von 2007 bis 2009 verheiratet war. Durch ihn kam die Sängerin auch an Drogen. Sie starb im Jahr 2011 im Alter von 27 Jahren an einer Alkoholvergiftung, nachdem sie jahrelang mit Drogen- und Alkoholproblemen gekämpft hatte.

Der Film von Regisseurin Sam Taylor-Johnson ("Fifty Shades of Grey") soll im April in die Kinos kommen. Das Drehbuch für "Back to Black" stammt von Matt Greenhalgh, der zuvor schon das Skript für Taylor-Johnsons Spielfilmdebüt ""Nowhere Boy" (2009) über den jungen John Lennon schrieb.

Mit »Amy« hatte der britische Regisseur Asif Kapadia 2015 eine Oscar-prämierte Doku über das Leben des Soul-Stars gedreht. Dies ist nun der erste Spielfilm, der sich auch die Unterstützung des Winehouse-Nachlasses sichern konnte.