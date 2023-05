Billie Eilish und Jesse Rutherford haben sich getrennt

Billie Eilish (l) und Jesse Rutherford bei einem Event in Los Angeles.

Musik-Superstar Billie Eilish (21) und ihr Freund Jesse Rutherford (31) sind nicht länger ein Paar. Sie hätten sich einvernehmlich getrennt und seien weiterhin »gute Freunde«, zitierten der US-Sender CNN und das Promi-Portal »People.com« am Mittwoch aus einer Mitteilung des Sprecherteams der Sängerin. Sämtliche Fremdgeh-Gerüchte seien falsch. »Beide sind derzeit Single«, hieß es in der Stellungnahme.

Die »Happier Than Ever«-Sängerin und der Frontmann der Rockband The Neighbourhood waren im Oktober erstmals zusammen gesehen worden. Im November liefen sie dann bei einer Kunst- und Filmgala in Los Angeles als Paar über den roten Teppich. Laut »People.com« hatten sie im April das Coachella-Musikfestival gemeinsam besucht.

Eilish gilt als einer der größten Musikstars der Gegenwart. Schon als 17-Jährige stürmte sie mit ihrem Debütalbum die Charts. 2020 räumte sie als 18-Jährige Grammy Awards in allen vier Hauptkategorien ab. Im März 2022 holte sie mit ihrem Song »No Time To Die« für den Bond-Film »Keine Zeit zu sterben« den Oscar.