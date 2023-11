Bildschirmzeit für Kinder und Jugendliche: Wenn der Bildschirm die Kontrolle hat

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Früher saßen Kinder im Restaurant oft am Tisch und malten. Heute malen sie vielleicht auch, aber meist auf dem Tablet, das vor ihnen auf dem Tisch liegt. Schon kleine Kinder werden mit einem Bildschirm in der Hand ruhiggestellt. Ob beim Fingernägel schneiden, im Restaurant oder in öffentlichen Verkehrsmitteln. Ein Film auf dem Smartphone oder eine App auf dem Tablet sorgt dafür, dass die Kinder beschäftigt sind und die Eltern das in Ruhe erledigen können, was sie machen wollen. Doch die viele Zeit am Bildschirm kann ernste Folgen haben.

»Übergewicht, Rückenschmerzen, geringe motorische Fähigkeiten, Sprachdefizite, Verhaltensstörungen - all das ist bei exzessivem Medienkonsum häufiger«, sagt Dr. Ulrike Gaiser, Fachärztin für Kinder- und Jugendheilkunde und Oberärztin der Eltern-Kind-Station am Kinderzentrum Maulbronn. Sie hat zusammen mit anderen Experten unter anderem aus Medizin, Medien, Suchtberatung und Psychologie an der offiziellen Leitlinie zum Bildschirmmediengebrauch von Kindern und Jugendlichen mitgearbeitet. Die Experten sind sich sicher, dass die langfristigen Folgen weitaus größer sind als man bislang ahnt. »Was macht das mit einer Gesellschaft, wenn Erwachsene heranwachsen, die nicht gelernt haben, zu warten, die wenig soziale Kompetenzen haben, die schnell aggressiv werden?«, fragt Gaiser. Sie erklärt, dass ein Tablet etwa eine vielfach schnellere Reaktionszeit habe, als ein Mensch. »Da lernen die Kinder, dass sie sofort eine Rückmeldung bekommen. Wie sollen sie dann damit umgehen, dass das in der realen Welt nicht so ist?«, fragt sie.

»Ich habe Vierjährige, die zehn Stunden pro Tag vor dem Tablet sitzen«

In ihrer medizinischen Praxis erlebt Gaiser, wie weit der Medienkonsum bei Kindern gehen kann. »Da habe ich zum Beispiel Vierjährige, die zehn Stunden pro Tag vor dem Tablet sitzen. Teilweise haben sie sogar zwei Tablets. Eines läuft im Hintergrund und auf dem anderen wird gespielt«, sagt sie. Diese Kinder würden schreien und aggressiv werden, wenn man ihnen das Tablet wegnimmt. Mit Spielzeugen und Büchern wüssten sie nichts mehr anzufangen. Das seien Extrembeispiele, aber: »Wir haben zunehmend Kinder, die viel zu viel Medien konsumieren«, sagt Gaiser. Deshalb sei es wichtig, dass es nun eine medizinisch fundierte Leitlinie zum Medienkonsum bei Kindern und Jugendlichen gebe. Diese sei nicht in erster Linie auf Alltagstauglichkeit ausgelegt, sondern stelle wissenschaftliche Erkenntnisse dar, sagt Gaiser.

Für Kinder unter drei Jahren empfehlen die Experten jegliche aktive oder passive Nutzung von Bildschirmmedien zu unterbinden. Deshalb sollten die Eltern auch darauf achten, das Smartphone möglichst im Beisein der Kinder nicht zu benutzen und auch den Fernseher auszulassen, solange die Kleinen wach sind. »In diesem Alter bildet sich das Sozialverhalten aus«, erklärt Gaiser. »Spielforscher sagen, Kinder müssten eigentlich rund um die Uhr spielen und interagieren, damit sie Fantasie, Problemlösungsstrategien und den Umgang mit anderen Menschen lernen können«, so Gaiser. Und sie gibt zu bedenken: »Als Eltern wollen Sie schließlich nicht, dass ihr Kind das Sozialverhalten vom Tablet beigebracht bekommt.« Den Experten ist klar, dass solch ein absolutes Bildschirmverbot für Kinder und Eltern kaum einzuhalten ist. Deshalb sagt Gaiser auch: »Die Ausnahme ist nicht das Problem. Aber wenn ich jedes Mal auf das Smartphone schaue, wenn es blinkt und mein Kind lernt, dass das jetzt wichtiger ist, ist das problematisch. Wenn das Gerät die Kontrolle hat und nicht man selbst, ist es ein Problem.«

Ein eigenes Smartphone sollten Kinder am besten erst mit 12 Jahren bekommen. Der Internetzugang darauf sollte aber beschränkt sein. Foto: Robert Michael/dpa

Damit die Kinder langsam, im Beisein der Eltern, an Medien herangeführt werden, erlauben die Experten Kindern von drei bis sechs Jahren 30 Minuten Medienkonsum an einzelnen Tagen der Woche. Damit ein Bewusstsein dafür geschaffen werde, wie schnell 30 Minuten rum sein können, wird vorgeschlagen eine Stoppuhr oder Sanduhr zu benutzen. Für Kinder von sechs bis neun Jahren kann das auch noch von Nutzen sein. Diese sollen, wenn möglich, außerhalb der Hausaufgaben nicht mehr als 30 bis 45 Minuten an einzelnen Tagen vor dem Fernseher, Smartphone oder Tablet sitzen. Internetzugang soll es den Experten zufolge erst ab neun Jahren geben. Und auch das nur unter Aufsicht. Die Mediennutzungszeit allgemein könne dann auf maximal eine Stunde an einzelnen Tagen erhöht werden.

Kinder unter neun Jahren sollten weder eine eigene Spielkonsole noch ein eigenes Smartphone besitzen. Wer eine eigene Spielkonsole besitze, verbringe im Schnitt doppelt so viel Zeit mit Computerspielen, wie ohne. Außerdem soll die Konsole in einem abschließbaren Schrank aufbewahrt werden, damit die Eltern die Kontrolle behalten. Ein eigenes Smartphone sollten Kinder frühestens mit neun Jahren, aber besser erst mit 12 Jahren bekommen. Auch hier müsse darauf geachtet werden, dass Regeln eingehalten werden, wie etwa keine Benutzung zur Bettzeit und auch nicht zu lange. Die Leitlinie besagt zudem, dass der Internetzugang beschränkt sein solle. Erst ab 16 Jahren könne über einen uneingeschränkten Internetzugang nachgedacht werden.

»Wenn du uns zeigst, dass wir dir vertrauen können, dann bekommst du von uns das Smartphone«

Je älter die Kinder werden, desto schwieriger wird es, die Mediennutzung zu kontrollieren. Das sagt auch Ärztin Gaiser. In der Leitlinie wird empfohlen, dass Kinder zwischen 12 und 16 Jahren maximal ein bis zwei Stunden täglich in der Freizeit und bis spätestens 21 Uhr vor dem Bildschirm sitzen sollen. Ab 16 bis 18 Jahren sollten gemeinsam Regeln erarbeitet werden, wie viel Zeit die Kinder mit Medien am Bildschirm verbringen dürfen. Als Orientierung gelten zwei Stunden Nutzung in der Freizeit pro Tag. »In diesem Alter geht es nur mit Vertrauen«, sagt Gaiser. Sie rate dazu, eher nicht mit Verboten zu arbeiten, sondern an die Jugendlichen zu appellieren, sich an die gemeinsam erarbeiteten Regeln zu halten. »Man kann sagen: Wenn du uns zeigst, dass wir dir vertrauen können und wenn du dich an die Regeln hältst, dann bekommst du von uns das Smartphone«, schlägt Gaiser vor.

Sehr wichtig sei in jedem Alter, dass die Eltern ihre Vorbildfunktion bei der Nutzung von Tablet, Handy oder Fernseher einhalten. Etwa, dass Regeln wie: kein Smartphone am Esstisch, auch von den Eltern befolgt würden. Auch sei Kommunikation schon bei kleinen Kindern sehr wichtig. »Wenn ich mal zum Handy greifen muss, weil ich eine wichtige Nachricht erwarte, kann ich zum Beispiel sagen: Warte kurz, ich muss etwas nachschauen. Ich bin gleich wieder für dich da«, sagt Gaiser. Generell sei es wichtig, auch mal auf das Smartphone oder Tablet verzichten zu können. Das hätten viele Menschen in der heutigen Zeit verlernt. (GEA)